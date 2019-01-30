شهرداری آستارا برابر میلاد مهر تهران به تساوی رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم و مرحله نهایی لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور تیم شهرداری آستارا بعدازظهر چهارشنبه در یک دیدار خانگی و در زمین ورزشی شهدای سیبلی میزبان تیم میلادمهر تهران بود که در پایان بازی، دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

اعتراض تماشاگران، کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری آستارا به نحوه قضاوت داور، از دست دادن موقعیت‌های گل بسیار زیاد، حضور بهمن صالح نیا پیشکسوت فوتبال کشور و استان گیلان به عنوان میهمان ویژه و همچنین بحث لفظی حسن اشجاری سرمربی تیم فوتبال شهرداری آستارا با رئیس هیئت فوتبال و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آستارا بعد از پایان بازی از مهم‌ترین حواشی این بازی بود.

گل‌ تیم فوتبال شهرداری آستارا در این دیدار توسط «امین حقده» در دقیقه ۶۸ و گل‌ تیم فوتبال میلاد مهر تهران توسط «مرتضی دهقان» در دقیقه ۷۵ بازی به ثمر رسید. تیم فوتبال شهرداری آستارا با سرمربیگری حسن اشجاری بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال تهران و ملوان انزلی با ۱۴ امتیاز در صدر لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.

بازی‌های مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم ایران در قالب سه گروه ۱۰ تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و تیم‌های اول و دوم هرگروه به صورت مستقیم به لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور صعود می کنند.