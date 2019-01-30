گازگرفتگی در اردبیل ۲۴ نفر را مسموم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین معبودی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام وقوع علائم مشابه گازگرفتگی در تعدادی اهالی روستای بنماران شهرستان کوثر، افزود: کمک رسانی با تیم‌های امداد اورژانس، چندین دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام فراخوان کمک رسانی به حادثه دیدگان، بالگردهای هوایی اورژانس نیز به منطقه اعزام شد و افراد دچار گازگرفتگی به بیمارستان‌های مجهز موجود در شهرهای اردبیل و کوثر منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از آماده‌اش تیم‌های جمعیت هلال احمر برای هرگونه امدادرسانی به مردم در صورت وقوع حوادث مختلف خبر داد و یادآور شد: اعزام و انتقال مسمومین این حادثه با بهره‌گیری از دو تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرهای اردبیل و کوثر انجام پذیرفت.

معبودی در خصوص آخرین وضعیت سلامتی بیماران نیز افزود: خوشبختانه وضعیت جسمانی بیماران خوب گزارش شده و تعدادی ازبیماران نیزبه صورت سرپایی درمان شدند، همچنین افرادی که نیازمند مراقبت‌های بیشتری بودند در حال حاضر تحت نظر تیم پزشکی قرار دارند.