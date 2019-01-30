به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای عالی صلح افغانستان امروز چهارشنبه بر خلاف ادعای نماینده آمریکا وجود هرگونه پیش‌ نویس توافق صلح با طالبان را تکذیب کرد.

احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این خصوص گفت که هیچ توافق پیشنهادی درباره صلح در افغانستان وجود ندارد و این توافق پس از مذاکرات مستقیم میان دولت کشورش با گروه طالبان مطرح شده و موضوعیت پیدا می کند.

سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان تأکید کرد: به محض اینکه دولت افغانستان و گروه طالبان مذاکرات مستقیم را شروع کنند، پیش نویس چنین توافقی ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت که تاریخ دقیق مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با طالبان معلوم نیست.

این درحالیست که زلمای خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در صلح افغانستان در مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود که در جریان مذاکرات هفته گذشته با نمایندگان طالبان در دوحه، طرفین در مورد چارچوب توافقنامه صلح در افغانستان توافق کردند که طبق توافق پیشنهادی، طالبان تضمین کرد که علیه گروه تروریستی داعش و القاعده در خاک افغانستان مبارزه کرده و در برابر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام آتش بس بکنند.