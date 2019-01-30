سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بوشهر اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که امروز شاهد یک رویداد فرهنگی بزرگ در سطح استان بوشهر هستیم.
عبدالکریم گراوند افزود: یکی از تفاوتهای نظام در بعد فرهنگی انقلاب است و نگاه ویژهای به مسایل فرهنگی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و نگاه ویژه به رویدادهای فرهنگی دارد و امیدواریم شاهد تداوم و استمرار این رویدادها در سطح استان بوشهر باشیم.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: کسانی که آرزو داشتند انقلاب اسلامی در چهلمین سال پیروزی خود نابود شود اکنون شاهد انقلاب مقتدر و بالنده به حرکت خود ادامه میدهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در این آیین اظهار داشت: در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بوشهر ۵۸ هزار عنوان کتاب توسط ۳۲۳ ناشر ارائه شده است که ۴۰ ناشر بومی استان بوشهر هستند.
فاطمه کرم پور با اشاره به اینکه کتابهای این نمایشگاه با ۲۰ درصد تخفیف ارائه میشود، اضافه کرد: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقهمندان به کتاب است.
وی بیان کرد: از جمله برنامههای این نمایشگاه می توان به جشن امضای کتاب رونمایی از کتاب های نویسندگان استان بوشهر و برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب اشاره کرد.
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