آب آشامیدنی شهر پلدختر به دلیل طغیان رودخانه «کشکان» قطع شد

نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طغیان رودخانه کشکان بر اثر شدت بارندگی های اخیر، لوله اصلی خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر به قطر ۵۰۰ میلی متر را با خود برد و مردم را با قطعی آب مواجه کرد.

وی، افزود: این حادثه ساعت ۱۶ عصر امروز(چهارشنبه) در منطقه «خرسدر» روستای «کربلایی کاکه» در پنج کیلومتری شمال پلدختر رخ داد و این امر موجب شد آب آشامیدنی شهر پلدختر به طور کامل قطع شود.

فرماندار پلدختر، گفت: نیروهای شرکت آب و فاضلاب شهری این شهرستان از بدو وقوع حادثه برای ارزیابی موضوع به محل اعزام شدند.

دستیاری، افزود: برای چاره اندیشی و رفع مشکل به صورت موقت موضوع با مرکز استان گزارش شده تا نیروهایی با امکانات و تجهیزات لازم به شهرستان اعزام شوند.

وی، خاطرنشان کرد: هم اکنون تانکرهای سیار شرکت آب و فاضلاب، شهری، روستایی و اداره امور عشایری آماده آبرسانی به مردم هستند.