به گزارش خبرنگار مهر، امروز در مراسم ارسال محموله ۳۰ تنی کیک زرد به UCF اصفهان با تشریح عملکرد و دستاوردهای فناوری هسته ای ایران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز ما در بهترین وضعیت از نظر فعالیت های هسته ای هستیم.

وی بیان کرد: در فناوری هسته ای به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده ایم که در حوزه‌های مختلف از جمله اکتشاف، استخراج و تحقیق و توسعه می توانیم بگوییم خودمان به دانش بومی دست یافته‌ایم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اگر تحقیق و توسعه نبود این پیشرفت ها را شاهد نبودیم، افزود: ما در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی نداریم و صنعت هسته‌ای ‌ایران صنعتی پویا و بانشاط است.

صالحی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند برجام به صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران آسیب زده است و این حرف‌ها در حالی به ناحق زده می شود که رهبر معظم انقلاب با تدابیر خود اصلاً اجازه توقف صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ‌را نداده و نمی دهند.

وی بیان کرد: امروز که با شما گفتگو می کنم اکتشافات ۸۰ درصد کشور به پایان رسیده و این افتخاری بزرگ برای کشور است.

صالحی ادامه داد: ما در کنار کشف اورانیوم به عناصر معدنی دیگری نیز دست یافته‌ایم که از جمله آن، ذخایر آهن در استان یزد است و این دستاورد سازمان انرژی اتمی ایران برای سازمان‌های دیگر ‌است که این اکتشاف‌ها و استخراج‌ها با قدرت و قوت تمام به پیش می‌رود.

وی همچنین به انتقال محموله ۳۰ تنی کیک زرد از اردکان به اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: کیک زرد ماده‌ای استراتژیک است که طی فرآیندهای شیمیایی خاص روی کان‌سنگ معادن اورانیوم ساغند تولید و به عنوان ماده اولیه برای تولید گاز UF۶ و در نهایت تولید مجتمع‌های سوخت در تاسیسات فرآوری و تولید میله‌های سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده می‌شود ‌و مجتمع تولیدی شهید رضایی نژاد اردکان کارخانه بزرگی است که در دو سال گذشته آزمایش‌ها و تست‌های تخصصی را انجام داده و همه معایب آن نیز رفع شده است.

به گزارش مهر، امروز با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محموله ۳۰ تنی کیک زرد از مجتع شهید رضایی‌نژاد اردکان به UCF اصفهان ارسال شد و در ۲۰ فروردین ماه امسال همزمان با روز انرژی هسته ای نیز یک محموله دیگر به میزان ۱۰ تن ارسال شده بود.