شاخص های راز و جرگلان به میانگین های استان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری راز و جرگلان که با محوریت جشن حذف بخاری های نفتی از مدارس خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: مدیران دستگاه های راز و جرگلان تمام توان خود را به کار گیرند تا این شهرستان به شاخص های استان و همچنین کشور رسانده شود.

شجاعی افزود: ادارات خدمات رسان رفع مشکلات شهرستان راز و جرگلان را در اولویت کاری خود قرار دهند تا شاهد نارضایتی مردم نباشیم.

وی تصریح کرد: راز و جرگلان به دلیل منطقه مرزی بودنش باید بیش از سایر مناطق این استان مورد توجه قرار گیرد تا عنوان شهرستان محروم از آن حذف شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: نباید هیچ نوع بن بست ارتباطی در راز و جرگلان وجود داشته باشد تا بتوان برای رفع دیگر مشکلات این استان مرزی چاره اندیشی کرد.

شجاعی همچنین بر رفع مشکلات راه روستای و جاده های ارتباطی راز و جرگلان تاکید کرد و افزود: مسئولان این شهرستان تا دوشنبه هفته آینده تمام مسائل و مشکلات این حوزه را جمع بندی و ارائه دهند تا بتوانیم با برنامه ریزی رفع آن ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی اظهار کرد: برای ساخت بیمارستان در راز و جرگلان با وزارت بهداشت صحبت می شود اما هم اینک تجهیز درمانگاه های این شهرستان ضروری است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی همچنین درباره راه اندازی اداره ثبت اسناد راز و جرگلان بیان کرد: مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی راه اندازی این اداره را در اولویت کاری خود قرار دهد.

فرماندار راز و جرگلان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات عدیده این شهرستان مرزی و درخواست های مردم این منطقه برای برخورداری از امکانات همچون سایر شهرستان های خراسان شمالی، گفت: راه اندازی اداره ثبت اسناد یکی از ضروریات این شهرستان است چرا که روزانه شمار زیادی از مردم به مرکز استان مراجعه می کنند.

محمد زارعی اظهار کرد: آسفالت راه های روستایی و ساخت راه های مواصلاتی این شهرستان از دیگر ضروریات این منطقه است که امیدواریم با توجه ویژه استاندار به این شهرستان شاهد رفع آن ها باشیم.

زارعی در ادامه به حذف بخاری های نفتی از مدارس روستایی این شهرستان اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار در رابطه با جمع آوری بخاری های نفتی از سطح مدارس خراسان شمالی دیگر جای نگرانی برای بروز حوادث تلخ و دردناک وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تاکنون گرمایش ۴۰ درصد مدارس راز و جرگلان با بخاری های نفتی تامین می شد، اظهار کرد: با اجرای این طرح تمام مدارس از تجهیزات استاندارد و ایمن گرمایشی برخوردار شدند.

فرماندار راز و جرگلان مطرح کرد: عملیات گاز رسانی به روستاهای این شهرستان تا خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد و همچنین طبق دستور استاندار تا پایان دهه فجر تمام روستاهای فاقد برق از آن بهره مند می شوند.