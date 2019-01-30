برلین: «مادورو» مشروعیت دموکراتیک ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هایکو ماس وزیر خارجه المان امروز چهارشنبه در اظهاراتی بدون توجه به منشور ملل متحد در الزام به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها ادعا کرد: نیکلاس مادورو (رئیس جمهوری منتخب و قانونی ونزوئلا) مشروعیت دموکراتیک ندارد!

وزیر خارجه آلمان در این خصوص با طرح ادعائی مضحک مدعی شد: مادورو رئیس جمهوری منتخب مردم نیست و لذا باید هر چه سریعتر زمینه برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کند!

گفتنی است ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا چهارشنبه گذشته به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پس از سخنان گوآیدو با انتشار بیانیه‌ ای و بر خلاف منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر اعلام کرد: خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسم!

کشورهای ترکیه، مکزیک، روسیه، کوبا، ایران، چین و سوریه از مادورو حمایت کردند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه هفته جاری با تعیین ضرب الاجلی اعلام کرده است که اگر طی ۸ روزی زمانی برای انتخابات جدید در ونزوئلا اعلام نشود، خوان گوآیدو رئیس شورای ملی این کشور را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت خواهند شناخت!