ضرورت سرمایه گذاری برای استخراج و تولید آلومینا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر امروز چهارشنبه در آیین تبادل توافقنامه آلومینا از نفلین سینیت سراب با اشاره به اینکه منابع آلومینا در ایران و جهان محدود است، افزود: ولی آلومینا با این حال در آذربایجان و شهر سراب به وفور یافت می شود و باید از این ظرفیت و پتانسیل به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه تولید آلومینوم جزو صنایع راهبردی است، ادامه داد: سرمایه ‌گذاری مربوط به این بخش سنگین بوده ولی مقرون به صرفه است که سرمایه‌ گذاری انجام شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه استفاده از امکانات و منابع مختلف داخلی ضروری است، افزود: وزارتخانه ها باید روی این موضوع حساس باشند و مجلس نیز برای تحقق آن کمک می کند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه صنایع جانبی باید در نفلین سینیت فعال شود، گفت: امیدواریم به زودی شاهد بهره‌ برداری کامل از این پروژه باشیم. آلومینیوم از جمله کالاهای در فهرست تحریم های آمریکا علیه ایران است و در واقع تولید آلومینا از صنایع راهبردی به حساب می آید .

وی با اشاره به اهمیت طرح نفلین سینت سراب اظهار داشت: باید تلاش شود خیز آخر برای بهره برداری از این طرح بسیار مهم برداشته شود تا شاهد بهره برداری از آن باشیم.

لاریجانی با بیان اینکه تلاش داریم تا بخشی از اعتبارمورد نیاز پروژه‌ های آب و برق را در بودجه سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ملی تأمین کنیم، ادامه داد: تلاش می کنیم تا بخش خصوصی برای سرمایه‌ گذاری در این بخش رغبت پیدا کند.

لاریجانی افزود: با توجه به اینکه از روش های مختلفی برای تامین آب باید استفاده کنیم و این نیازمند تامین برق است، بنابراین ثبات از تصمیم گیری از سمت وزارت نیرو اهمیت بسیار زیادی دارد.

امروز چهارشنبه پروژه پایین دستی پست برق ۲۳۰.۶۳ کیلو ولت نفلین سینیت سراب و خطوط ارتباطی آن به بهره‌ برداری رسید.

این پروژه شامل دستگاه ترانس ۲۳۰.۶۳ کیلوولت، چهار دستگاه فیدر خط و یک دستگاه فیدرترانس ۲۳۰ کیلوولت، شش دستگاه فیدر خط و دو دستگاه فیدرترانس ۶۳ کیلوولت است.