گیلان پیشرو در اجرای طرح سیماک در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رسول آمویی بعدازظهر چهارشنبه در بررسی مشکلات حوزه پست، ارتباطات و مخابرات که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزارشد، اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در حوزه مخابرات شهرستان صومعه سرا هزینه شده است.

آمویی در ادامه به تجهیز کافوهای نوری اشاره کرد و افزود: کافوهای نوری مراکز کوچک شده‌ای هستند که در معابر راه‌اندازی و یکی از خاصیت‌های آن وصل به سوئیچ در استان است. تاکنون حدود ۳۶۰ هزار شماره راه‌اندازی شده که از فیبرنوری به کافو وصل می شود.

وی با بیان اینکه فاصله کافو تا مشتری یک متر تا دو کیلومتر است، گفت: حدود ۴۰ سرویس در این زمینه راه‌ اندازی شده است با توجه به نزدکی این کافوهای نوری به مشتری دیگر شاهد مشکلات نویز در کابل مسی نخواهیم بود.

آمویی با اشاره به وضعیت شهرستان صومعه سرا در این حوزه، بیان‌کرد: خوشبختانه به دلیل همراهی و همکاری مسئولان این شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. برای تبدیل فیبر کابلی مراکز روستایی به فیبر نوری دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا باید در زمینه حفاری ها همکاری لازم را با ما داشته باشند.

وضعیت مطلوب شهرستان صومعه سرا در حوزه ارتباطات

در ادامه این جلسه مدیرکل پست گیلان اظهارکرد: در کشور سه استان در اجرای طرح سیماک پیشرو هستند که گیلان یکی از این استان ها است.

رامین خوش پسند با اشاره به اینکه در صورت آمادگی صومعه‌سرا می توانیم طرح سیماک را از هفته آینده در این شهرستان نیز اجرایی کنیم، افزود: مقدمات اجرای این طرح از سال ۹۶ در شهرستان صومعه سرا انجام شده است.

وی ادامه داد: ۱۲۰۹ پرونده در این زمینه تشکیل و ۶۷۸ مجوز گرفته شده است. در حوزه سرویس‌دهی نیز از طریق دفاتر پیشخوان می توانیم این کار را انجام دهیم که با اجرای این کار دستگاه‌هایی که در حوزه املاک هستند می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

خوش‌پسند با اشاره به اینکه این طرح که یکی از مزایای مهم آن امکان دسترسی آسان و اطلاعات مکانی به شهرداری‌ها و ثبت اسناد است، افزود: با راه‌اندازی این طرح از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی جلوگیری می شود.