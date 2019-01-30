همه دستگاههای نظام باید اسلامی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری عصر چهارشنبه در جمع مردم رودان بیان داشت: در طول ٤٠ ساله پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد دستاوردهای مهمی هستیم.٤٠ سال شاهد پیروزی و دستاوردهای مهمی در انقلاب اسلامی بودن چیز کمی نیست. از معجزات انقلاب اسلامی است که نظام و انقلاب به ولایت فقیه متصل است و انقلاب اسلامی محصول همین رویکرد است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی اظهارداشت: مرحله اول پیروزی انقلاب اسلامی در ٢٢ بهمن ٥٧ بود و بعد از آن نیز پیروزی های و دستاوردهای بزرگی را داشته است و همه در تلاش هستیم که انقلاب وارد مرحله های بعدی شود. جامعه و دستگاه های نظام همه باید اسلامی شوند.

سرلشکر جعفری جنگ تحمیلی را موتور محرکه انقلاب خواند و یاد آور شد : حضرت امام ره در سالهای ٦٤ فرمودند: «این انقلاب اسلامی از مصالحی تشکیل شده است و از جنسی است که دشمنان ، مصالح آن را تشخیص نمی دهند و درک نمی کنند، ناشیانه به آن حمله می کند، به جای اینکه ضربه ای به انقلاب اسلامی بزنند از آن ضربه میخورند.»

وی افزود: بزرگترین جنگ قرن اخیر جنگ ٨ ساله تحمیلی بود کشور ما در مقابل تمام دنیا، تنها و بدون پشتیبانی هیچ کشوری ٨ سال ایستادگی کرد این مقاومت و پیروزی را باید معجزه الهی دانست . بی تردید موتور حرکت انقلاب اسلامی در طول این ٤٠ ساله جنگ تحمیلی بوده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دسیسه دشمنان در ایجاد جنگ را مورد اشاره قرار داد و گفت : دشمنان جنگ را ایجاد کردند که انقلاب اسلامی را در نطفه خفه کنند اما نتوانستند و دشمن در این جنگ شکست خورد تا بدانجا که اصرار به پذیرش آتش بس داشتند .

سرلشکر جعفری حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی را مورد تحسین قرار داد و افزود :پیروزی ها و دستاوردهای نظام حاصل همراهی و پشتیبانی مردم است . ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، مبارزه با و ستم و دفاع از مظلوم ازاصول مهم انقلاب شکوهمند اسلامی است . فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت : حوادث ٨٨ یک جنگ امنیتی بود و آمریکایی ها سرمایه گذاری زیادی کرده بودند که کشور را از داخل به نابودی بکشانند . اما به لطف الهی و حمایت مردم از نظام و رهبری توطئه آنها ، ره آوردی جز شکست برای خودشان نداشت .

وی با اشاره به پیروزی مردم عراق و سوریه در جنگ با بیگانگان یاد آور شد: ملت ایران تجربه خوبی را از دفاع مقدس داشتند . کشور سوریه و عراق نیز با استفاده از تجربیات ما در جنگ ٨ ساله، دشمنان خود را در منطقه شکست دادند.

به گفته سرلشکر جعفری، آمریکاییها اعلام می کنند پس از هزینه های زیادی که در کشور عراق انجام دادیم ما مجبوریم که با هواپیمایی به صورت چراغ خاموش وارد این کشور شویم و نتوانیم با رئیس جمهور آن کشور دیداری داشته باشیم. این شکست بزرگی برای آمریکاست.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جهاد برای خدا شرط اصلی ایمان می باشد و کسانی که در راه خدا جهاد می کنند در راهشان صادق هستند و دشمن ما از اینها می ترسد.

سردار جعفری افزود: دشمن با جنگ سخت نمی تواند کاری بکند و از جنگ سخت پشیمان شده است و می داند که تو دهنی محکمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی می خورد و به دنبال جنگ نرم و شبیخون فرهنگی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: هر روز در منطقه شاهد شکست های آمریکا هستیم و بزرگترین شکستی که دشمنان در حوزه سیاسی خوردند این بود که با هزینه های زیادی تلاش کردند که در عراق دولتی را بر سر کار بیاورند که موافق آنها باشد اما شکست خوردند و نتوانستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در طول تاریخ کشورعراق شیعه حاکم نبوده است، اما امروز قدرت در کشور عراق به دست دولت شیعه ای است که با جمهوری اسلامی هماهنگ هستند و این شکستی برای آمریکاییان است.

سردار جعفری با اشاره به اینکه باید در مسیری که ولایت برای ما تعیین کرده است دین خدا را حمایت و همراهی کنیم، افزود: این انقلاب که در ایران شکل گرفته و در منطقه گسترش یافته است به برکت وجود ولایت فقیه وهمراهی مردم بوده است و همه مردم چشمشان به رهبری است که چه فرمان و دستوری می فرمایند تا رهبری را همراهی کنند و این یاری دین خدا و حمایت از رهبری هیچگاه در طول تاریخ سابقه نداشته است.

وی درادامه تصریح کرد: باید قدرایمان خود و مردم وهمچنین ولایت مداری مردم را بدانیم و امروزه بیش از هر زمان دیگری دشمنان دارند از شایعه پراکنی و ایجاد یآس در جامعه استفاده می کنند اما نمی توانند به اصل انقلاب اسلامی که در دنیا شناخته شده است و ملت های آزاده و مظلوم و حق پرست ایران اسلامی و نظام ما را می پرستند و قبول دارند ضربه ای بزنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امروز انقلاب فرانسه برگرفته از انقلاب اسلامی است و خودشان اینگونه اعلام می کنند، گفت: اثرانقلاب اسلامی و راه مقاومت در قلب اروپا مشاهده می شود و نظام استکبار را به نابودی می کشاند.