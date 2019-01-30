رشد ۱۴۱ واحدی شاخص کل بورس/پایان سبز شاخص در آخرین روز کاری هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، با دست به دست شدن یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۱۵۱ هزار و ۳۲۴ نوبت داد و ستد، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۴۸۲ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز ‌ فولاد مبارکه با ۱۹۱ واحد، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۷۲ واحد و ایران خودرو با ۴۷ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل، بانک تجارت با ۷۴ واحد، تاپیکو با ۶۸ واحد و پتروشیمی مبین با ۴۵ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه نماگر به خود اختصاص دادند.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، شیشه قزوین، ویتانا، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، معدنی کیمیای زنجان گستران، ‌ سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال، ‌ مجتمع معادن مس تکنار، کارخانه فارسیت دروود، عمران و سازندگی استان قزوین، آسان‌پرداخت پرشین، ایتالران، توسعه و عمران شهرستان نایین، صنایع تولیدی اشتاد ایران، ایران خودرو، ذوب آهن اصفهان، سایپا از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در آن آسو نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملت، داروسازی تهران دارو، سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، به‌پرداخت ملت، سرمایه‌گذاری ملت متوقف شدند.

امروز با توجه به انتقال نماد معاملاتی پتروشیمی خراسان به تابلوی معاملات بورس تهران، نماد معاملاتی این شرکت در فرابورس متوقف شد.

همچنین براساس این گزارش، گروه بانک در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۴۲۴ میلیون سهم به ارزش ۷۲۷ میلیارد ریال دادوستد شد. گروه خودرو به ارزش ۶۱۶ میلیارد ریال و اطلاعات و ارتباطات به ارزش ۵۵۰ میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. گروه سیمانی همسو با خبرهایی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات با صف خرید روبرو شد. این گروه با داد و ستدی بالغ بر ۳۱۲ میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت. گروه شیمیایی نیز با معاملاتی به ارزش ۲۸۳ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.