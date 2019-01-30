به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر در نشست عصر چهارشنبه شورای مدیریت بحران استانداری سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه توجه به برگزاری دورههای آموزشی و مانور برای کسب آمادگی بیشتر در برابر حوادث در شهرستانها در دستور کار قرار گیرد، تأکید داشت: بیمه روستایی یکی از مسائلی است که باید به آن نگاه ویژهای شود و اطلاعرسانی درباره آنیک الزام است.
وی بابیان اینکه امکانات، تجهیزات و ماشینآلات مدیریت بحران، تنها در داخل استان باید استفاده شود، ابراز کرد: پوشش بیمهای خانههای مسکونی روستایی بهصورت جدی پیگیری و انجام شود.
استاندار سمنان، با اشاره بهضرورت پیشگیری در وقوع خسارات، گفت: نباید اجازه دهیم منازل مسکونی شهری و روستایی و امکان تاریخی بهعنوان ثروت و سرمایه ملی تخریب شوند لذا فرمانداران نسبت به اجرای پوشش بیمه منازل مسکونی روستایی در شهرستانها تا پایان امسال اقدام کنند.
آشناگر بابیان اینکه فرمانداران هشتگانه استان سمنان تا ۱۵ اسفند سال جاری، گزارش اولیه خود را در این خصوص به شورای مدیریت بحران استان ارائه کنند، تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به بیمه ساختمان های دولتی تحت نظر خود باید اقدام کنند و در صورت کوتاهی و بروز حادثه، تمام مسئولیت خسارت بر عهده مدیر مجموعه است.
وی در ادامه گفت: فرمانداران با آگاهی و تسلط کامل نسبت به مسائل استان و شهرستان همراه با داده و اطلاعات روز در جلسات به صورت کارشناسی و تخصصی شرکت کنند.
