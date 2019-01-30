به گزارش خبرگزاری مهر، صدوهفتادمین شماره‌ی نشریه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «بی‌اعتماد به دشمن» منتشر شد.

همزمان با سالگرد ورود امام خمینی (ره) به ایران و آغاز ایام دهه‌ی فجر، خط حزب‌الله در سخن‌هفته این شماره خود یکی از درس‌های مهم مکتب امام را بررسی می‌کند. در بخشی از این متن چنین می‌خوانیم: «بی‌اعتمادی به دشمن و در مقابل آن ایستادن، یکی از درس‌های عقلانیت مکتب امام خمینی(ره) است که در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، همواره آن را تجربه کرده‌ایم. «امام به دشمن اعتماد نکرد. بعد از آنکه دشمن ملت ایران و دشمن این انقلاب را درست شناخت، در مقابل او مثل کوه ایستاد. آن کسانی که خیال کردند و خیال می‌کنند عقل اقتضاء می‌کند که انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید، امام درست نقطه‌ی مقابل این تصور حرکت کرد. عقلانیت امام و آن خرد پخته‌ی قوام‌یافته‌ی این مرد الهی، او را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، کمترین انعطاف و کمترین عقب‌نشینی و کمترین نرمش، به پیشروی دشمن می‌انجامد. در میدان رویاروئی، دشمن از عقب‌نشینی طرف مقابل، دلش به رحم نمی‌آید. هر یک قدم عقب‌نشینی ملت مبارز در مقابل دشمنان، به معنای یک قدم جلو آمدن دشمن و مسلط شدن اوست. این، یکی از مظاهر عقلانیت امام بزرگوار بود. » ۱۴/۳/۹۰

اسفندماه سال ۷۹، رهبر انقلاب به دانشگاه امیر کبیر رفته و در جمع دانشجویان حاضر شدند. در آن دیدار، رهبر انقلاب «وظیفه‌ی آرمانی دانشگاه» را «تولید علم» معرفی کرده و از آن روزها تا به امروز، ۱۸ سال می‌گذرد و حالا گفتمان تولید علم، به گفتمان عمومی مجامع علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. در طول این سال‌ها پیشرفت‌های علمی ایران آنقدر زیاد و بی‌شمار است که پرداختن به همه‌ی آنها، نیازمند چندین جلد کتاب است. اطلاع‌نگاشت این هفته اما روایت رهبر انقلاب است از برخی از این رشدها و پیشرفت‌ها.



سایر بخش‌های نشریه که خواندن آنها هم توصیه می‌شود بدین شرح است:

امام روح عزت را در این ملت زنده کرد/ بازخوانی تاریخی

آیا می‌توان با توجیهات دینی یا انقلابی مقابل قانون قرار گرفت؟ / پرسش و پاسخ

اگر از واژه‌های بیگانه وام بگیریم فضا آشفته خواهد شد / روش تحلیل سیاسی

باید برای مردم خدمت بکنیم/ کلام امام

با این وسیله دل مردم را به سمت خود جذب کنید/ شرح حدیث

زهد از لذّات حلال هم مرتبه بالایی است/ درس اخلاق

تفاوت ما و مبارزین مارکسیستی/ خاطرات رهبری

زن در خانه مستخدم نیست / خانواده ایرانی

نیروهای جوان و مؤمن خواهند توانست معضلات اقتصادی را در کشور حل کنند/ حزب الله این استاگر روحانیت نبود، این انقلاب تا صد سال دیگر هم پیروز نمی‌شد/ عکس نوشت



طبق رسم هفتگی خط حزب‌الله شماره ۱۷۰ هفته‌نامه نیز به ارواح طیبه "شهدای عملیات والفجر مقدماتی" تقدیم می‌شود.



