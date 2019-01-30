انتقاد استاندار ایلام از مدیران و معاونان استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه عصر امروز چهارشنبه اقتصاد مقاومتی استان ایلام که با حضور استاندار ایلام با حواشی زیادی همراه بود.در همان ابتدا استاندار ایلام در صندلی های آخر جلسه قرار گرفت و اعلام کرد: از اینکه اینجا نشسته هدف دارم و آن هم اینکه برخی بر سر نشستن صندلی مسابقه می دهند.

وی گفت: بارها اعلام کرده ام وقتی مهمان کشوری وارد استان می شود در جلسات احترام مهمانان را بگیرید ولی شاهد آن هستیم بعضی مدیران و معاونان استانداری روی صندلی ها نشسته و مسئولان کشوری جای نشستن نداشته اند.

استاندار ایلام تصریح کرد: متاسفانه بعضی از مدیران تنگ نظر همچنان در استان ایلام وجود دارند، چند مدیر کل در سطح استان به خاطر همین تنگ نظری ها تغییر کرده ولی بازهم شاهد بعضی از تنگ نظری ها هستیم.

تَشَر به مدیر عامل برق منطقه غرب

حاشیه بعدی جلسه ایجاد پروژه برق رسانی به شهرک صنعتی ایوان بود که باعث انتقاد استاندار ایلام از مدیر عامل برق منطقه ای غرب کشور که در جلسه حاضر بود، شد.

در ابتدا قرار بود پروژه برق رسانی به ایوان با بیش از ۶۰ میلیارد تومان با همکاری برق منطقه ای و دستگاه های اجرایی ایلام اجرایی شود، از قرار معلوم سهم مشارکت برق منطقه در این پروژه ۵۰ درصد، ۳۰ درصد سهم استانداری و ۲۰ درصد سهم سرمایه گذار بوده است.

علی اسدی مدیر عامل برق منطقه ای غرب کشور در این جلسه اعلام کرد: در قانون به صراحت عنوان شده که شرکت شهرک صنعتی باید پروژه برق رسانی را انجام دهد.

استاندار ایلام با انتقاد از این قیضه گفت: قانون به صراحت اعلام کرده که شرکت برق منطقه ای باید برق را شهرک صنعتی اجرایی کند و از داخل شهرک صنعتی به کارگاه صنعتی مربوط توسط شرکت شهرک ها انجام شود.

سلیمانی دشتکی گفت: این پروژه را باید برق منطقه غرب کشور اجرایی کند و ما برای سرعت در انجام پروژه مشارکت خواهیم کرد.

در همین حال بود که استاندار ایلام با انتقاد از مسئولان شرکت برق منطقه ای غرب کشور اعلام کرد: حتما این مسئله در سطح ملی با رئیس جمهور و وزیر نیرو پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: از مدیر عامل این شرکت در نزد وزیر به خاطر کم کاری در این زمینه و بی توجهی شکایت خواهیم کرد چراکه این شرکت سرمایه گذاری های زیادی را در دیگر استان های غربی انجام داده و حاضر به انجام کار در استان ایلام نیست.

در پایان مقرر شد جلسه ای برای حل این مشکل برگزار شود، استاندار ایلام اعلام کرد: اگر در این جلسه توافقی حاصل نشد حتما این مسئله را سطح ملی پیگیری می کنم.