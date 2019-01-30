پیروزی کاله و سایپا در هفته ناکامی پیکان و ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر روز چهارشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

سایپا ۳ – شهرداری ورامین صفر

شاگردان پیمان اکبری در دیدار با صدرنشین لیگ یک برد قاطع به دست آوردند و توانستند با پیروزی زمین را ترک کنند. سایپا در این دیدار روز خوبی داشت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید تا شهرداری ورامین بعد از هفته ها طعم شکست را بچشد.

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – شهرداری تبریز یک

و تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری تبریز در سالن مجموعه ورزشی گل گهر به مصاف هم رفتند، دیداری زیبا و جذاب که در پایان ۱۰۰ دقیقه تلاش دو تیم در مجموع چهار ست برگزار شده با حساب سه بر یک به سود تیم میزبان به پایان رسید ، مسابقه ای که ۱۰۰۰ هوادار سیرجانی از نزدیک نظاره گر آن بودند.

پیام مشهد ۳ – دورنا ارومیه یک

مشهدی ها باز هم در خانه با برد زمین را ترک کردند و موفق شدند حریف خود را شکست دهند. پیام مشهد هر چند در ست دوم نتیجه بازی را واگذار کرد اما در ست های اول، سوم و چهارم برنده بود تا اختلاف خود را با رده های بالایی جدول کاهش دهد.

شهرداری ارومیه یک – خاتم اردکان ۳

اردکانی ها که هفته گذشته باخت غیر منتظره ای در گنبد داشتند، این هفته برابر شهرداری ارومیه به پیروزی رسیدند. خاتم اردکان در این دیدار که در ارومیه برگزار می شود با پیروزی در ست های اول، دوم و چهارم موفق شد روند بردهای متوالی شهرداری ارومیه را بعد از دو مسابقه پاره کند.

عقاب نهاجا یک – شهروند اراک ۳

جدال دو تیمی که هفته های زیادی در حسرت کسب برد بودند در نهایت به سود شهروند اراک به پایان رسید. عقابی ها در خانه هر چند در ست سوم بعد از دو ست شکست برنده شدند اما در ست چهارم باز هم شکست خوردند تا به این ترتیب برنده این مسابقه مهمان اراکی باشد.

کاله مازنداران ۳ – پیکان ۲

دو تیم بالانشین لیگ برتر والیبال در دیداری جنجالی که یک مرتبه توسط ناظر و داور متوقف شد، به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که در پایان ۴ ست با نتیجه تساوی دو بر دو در جریان بود، در نهایت با برد کاله به پایان رسید.