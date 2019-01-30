حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان شامگاه چهارشنبه در نشست با رئیس بانک صنعت و معدن کشور با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم های اعمال شده اظهار داشت: برخی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه، تامین ارز و انتقال آن با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی امری مهم است و باید از واحدهای تولیدی در این زمینه حمایت کرد.

وی با بیان اینکه مازندران استان مرزی به شمار می رود خواستار توجه به مازندران همانند دیگر استان های مرزی برای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی شد و گفت: بانکهای باید همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند.

استاندار مازندران ادامه داد: در استان مازندران واحدهای بزرگ تجاری و پالایشگاه متعدد نداریم و این مسئله می طلبد تا از واحدهای و صنایع موجود حمایت شود.

حسین زادگان، یادآور شد: باید به صورت هدفمند از بخش صنعت و کشاورزی حمایت کنیم و جلوی تعطیلی بی مورد واحدهای تولیدی را بگیریم.

حسین مهری رئیس بانک صنعت و معدن کشور نیز در این نشست، حمایت از تولید، صنعت و معدن را وظیفه این بانک دانست و گفت: این واحدها باید با ارائه تسهیلات بهتر از گذشته ایفای نقش کنند.

وی افزود: در استان مازندران ۱۳ طرح بزرگ تسهیلات دریافت کردند که ۱۰ طرح به بهره برداری رسید و سه طرح در آستانه بهره برداری است و در مجموع ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است.

وی میزان تسهیلات رونق تولید را در دو سال اخیر ۱۷۰۰ میلیارد تومان بیان کرد.