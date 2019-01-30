استفاده از ذخایر معدنی داخل می تواند کشور را مستقل کند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داوودی عصر امروز چهارشنبه در آیین تبادل توافقنامه آلومینا از نفلین سینیت سراب با اشاره به اینکه آلومینا در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته است، گفت: آنها می خواهند تا صنایع کشور ما فلج شود که تولید آلومینا در داخل کشور باعث مستقل شدن کشورمان در این حوزه می شود.

وی سپس با تاکید بر اینکه با استفاده از منابع عظیم داخلی از توطئه های اقتصادی دشمنان در امان خواهیم ماند، افزود: نفلین سینیت سراب از راهبردی ترین صنایع موجود در مقابله با تحریم اقتصادی آمریکا است.

داوودی با تاکید بر اینکه ایران حداقل دو میلیون تن آلومینا نیاز دارد، ادامه داد: با تولید آلومینا در سراب بخش زیادی از نیاز کشور برطرف می ‌شود. برای همین منظور جای تردید در توجیه اقتصادی طرح تولید آلومینا در سراب وجود ندارد.

وی افزود: کلنگ زنی این طرح ۱۵ سال قبل انجام و مطالعات حداقل از ۲۵ سال قبل آغاز شده بود و جایی برای تردید در توجیه اقتصادی اجرای این طرح وجود ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تکمیل خطوط ریلی نیز در استان ضروری است، گفت: توسعه شبکه ریلی باعث پیشرفت و آبادانی منطقه می شود.

وی با بیان اینکه جاده سراب به اردبیل نیز ناایمن است، بر ضرورت بهسازی و ایمن سازی این جاده تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین بهره برداری از پروژه افتتاح پست برق ۲۳۰.۶۳ کیلووات با ظرفیت ۱۶۰ مگاولت است که می تواند نیاز شهرستان سراب را تامین کند، افزود: اگر گره ای وجود دارد باید باز شود تا مردم بهره مند و از این بهره برداری ها به شغلی دست پیدا کنند.

امروز چهارشنبه پروژه پایین دستی پست برق ۲۳۰.۶۳ کیلو ولت نفلین سینیت سراب و خطوط ارتباطی آن به بهره‌ برداری رسید.

این پروژه شامل دستگاه ترانس ۲۳۰.۶۳ کیلوولت، چهار دستگاه فیدر خط و یک دستگاه فیدرترانس ۲۳۰ کیلوولت، شش دستگاه فیدر خط و دو دستگاه فیدرترانس ۶۳ کیلوولت است.

امروز همچنین با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار آذربایجان شرقی، برج ۱۶ طبقه تجاری، خدماتی و مسکونی میلاد سراب افتتاح شد.