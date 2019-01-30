به گزارش خبرنگار مهر، علی خالقی، عصر چهارشنبه در خصوص چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارمین جشنواره ابوذر گلستان با اهداف تبیین، توسعه و نهادینه سازی مواضع گفتمان اصولی انقلاب اسلامی در مواجهه با جنگ تمام‌عیار و همه‌جانبه نرم و نفوذ دشمن، بصیرت‌بخشی آحاد مردم، حمایت از تولیدات فاخر رسانه‌ای ارزشی و انقلابی در عرصه رسانه، تقویت روحیه خودباوری اصحاب رسانه و افزایش تولیدات متناسب با اهداف انقلاب اسلامی در رسانه‌ها و ارتقاء آنها برگزار خواهد شد.

وی افزود: اصحاب رسانه می توانند آثار خود را که در بازه زمانی یک دی ماه ۹۶ تا ۲۵ بهمن ماه ۹۷ منتشر شده، تا ۲۵ بهمن ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

خالقی ادامه داد: این جشنواره به صورت استانی برگزار می‌شود و همه فعالان رسانه‌ای استان اعم از مکتوب و مجازی، دیداری و شنیداری می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی عنوان کرد: موضوعات این جشنواره شامل بسیج و حوزه‌های اقدام خدمات اجتماعی محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، بصیرت و دشمن شناسی، مبارزه با آسیب شناسی، مسائل صنفی خبرنگاران، سبک زندگی ایرانی اسلامی،؛ امر به معروف و نهر از منکر و دستاورد های چهل ساله انقلاب است.

خالقی اضافه کرد: در بخش موضوعات استانی، زیست بوم استان فرصت و تهدیدات در حوزه کشاورزی، گردشگری، منابع طبیعی و خلیج گرگان، شهدای مدافع حرم استان، وحدت و همدلی اسلامی در استان و پیشرفت و توسعه همه جانبه استان گلستان از جمله موضوعات است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گلستان اظهار کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب خبر، مصاحبه، گزارش، مقاله (یادداشت و سرمقاله)، تیتر، عکس، خبری، چند رسانه‌ای (اینفوگرافی، فیلم کوتاه و کاریکاتور) ارسال کنند.

وی گفت: علاقه‌مندان برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر می‌توانند به سازمان بسیج رسانه استان گلستان مراجعه کنند.