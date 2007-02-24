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۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۵۶

تقویت ایمان در کنار جنبش نرم افزاری و تولید علم اهمیت دارد

تقویت ایمان در کنار جنبش نرم افزاری و تولید علم اهمیت دارد

آیت‌الله سبحانی بر تقویت ایمان و تقوا در کنار جنبش نرم افزاری و تولید علم در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی امروز در دیدار اعضای هیئت رییسه دانشگاه آزاد واحد قم، با تأکید بر لزوم تقویت ایمان در کنار جنبش نرم افزاری و تولید علم گفت: همانطوری که دانشگاه آزاد یک نهضت و جنبش نرم افزاری را آغاز نموده است، باید مراکز ایمان و تقوا هم باشد.

وی در ادامه به ارائه راه‌کارهایی برای تقویت ایمان در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با پذیرش دانشجویان بومی و جدا نمودن آموزش دختران از پسران می‌توان ایمان را در دانشگاه‌ها تقویت کرد.

آیت‌الله سبحانی ایجاد هیئت مالی برای پشتیبانی دانشجویان بی‌بضاعت را ضروری دانست و تأکید کرد: می‌توان از راه‌های مختلف و با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره)، خیرین و کسانی که ثلث و موقوفات دارند به دانشجویانی که در پرداخت شهریه با مشکل روبرو هستند کمک شود.

وی همچنین برطرف نمودن مشکل کنکور در دانشگاه‌ آزاد و ورود جوانان به دانشگاه را قابل تقدیر دانست.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایراندوست، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ضمن ارائه گزارشی از روند بومی سازی دانشجویان در این دانشگاه و تفکیک جنسیت و کمک‌های انجام شده به دانشجویان بی‌بضاعت، از برگزاری همایش «پرتوی از روی حبیب» در دانشگاه آزاد قم خبر داد و یادآور شد: این همایش 15 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه آزاد قم در منطقه 8 قم برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که چشمان دانشجویان و اساتید سراسر کشور در همایشهای اسلامی با گرایش مذهبی به قم دوخته شده است،‌ افزود: در همایش پرتوی از روی حبیب که بیشتر در زمینه‌های ترتیتی و سیره پیامبر بزرگوار در نحوه برخورد و تعامل و تربیت جوانان مورد توجه قرار گرفته از طریق فراخوان عمومی از تمامی‌ صاحبنظران و اندیشمندان جهت شرکت در این همایش بزرگ دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 452902

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