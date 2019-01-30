۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در بابلسر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدموسی موسوی نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرماندهی سپاه این شهرستان اظهار داشت: خبرنگاران افسران جنگ نرم در مقابل جنگ پیچیده دشمنان هستند و باید قدر این موقعیت و جایگاه ویژه و حساس را بدانند.

فرمانده سپاه بابلسر یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را حفظ استقلال و وحدت ملی دانست و افزود: آنچه می تواند ما را از دسیسه های دشمن در امان دارد تبیین روشنگری همه جانبه نسبت به اهداف و آرمان انقلاب است که در این مسیر نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش بی بدیلی است تا بتوانیم به خوبی دستاوردهای انقلاب را انعکاس دهیم.

موسوی نژاد تصریح کرد: در مدت ۴۰سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بسیاری از حوزه ها به موفقیت های بسیار خوبی در سطح جهانی دست یافتیم.

وی در ادامه برنامه های سپاه شهرستان بابلسر در ایام الله دهه فجر را ۱۰۰برنامه فرهنگی و ورزشی اعلام کرد و افزود: دیدار یاران،دیدار با خانواده شهدا،اجرای طرح امام،برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی،برنامه ۱۰شب ۱۰مسجد،ساخت و بازسازی خانه محرومان،کلنگ زنی پنج خانه محروم،اجرای برنامه ۴۰مقاله ۴۰مدرسه ویژه دانش آموزان متوسطه دوم،اجرای برنامه ۴۰مدرسه۴۰ انشا ویژه متوسطه اول و برگزاری نمایشگاه عطر فاطمی از شاخص ترین برنامه های ما در ایام الله دهه فجر است.

فرمانده سپاه بابلسر همچنین با بیان اینکه سپاه شهرستان بابلسر این افتخار را دارد که از ۲۷آبان ماه امسال به استقبال جشن ۴۰سالگی انقلاب در قالب طرح امام برود ، گفت: به مناسبت ۴۰سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰ محله را برای اجرای این طرح انتخاب کردیم که تا کنون در ۱۹محله این طرح اجرا شده است و این طرح تا اردیبهشت ۹۸ ادامه دارد.

موسوی نژاد تصریح کرد : در طرح امام برای هر محله ۴۰برنامه اجرا می شود که این برنامه ها در قالب هفت کمیته فرهنگی هنری،کمیته سازندگی ،اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی،کمیته رسانه و فضای مجازی،گشت بسیجی محله محور،کمیته سلامت ورزش،کمیته علمی پژوهشی و کمیته معتمدان محل که با کمک شورا ،پایگاه مقاومت بسیج ،معتمدان و دهیاران محل به احصا مشکلات مردم پرداخته و در جهت رفع آن تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون۲۰هزار نفر از مردم شهرستان در قالب ۱۹محله از اجرای این طرح بهره مند شدند،گفت: برپایی غرفه های اقتصاد مقاومتی در محلات، افتتاح یک دستگاه خانه محرومان ،توزیع ۹۷سبد کالا بین خانواده های نیازمند،برگزاری مسابقات بومی محلی،تجلیل از نخبگان محلات،برگزاری مسابقات کتاب خوانی،ویزیت رایگان و بازارچه اقنصاد مقاومتی از جمله برنامه هایی است که در این طرح اجرا می شود.

موسوی نژاد در پایان حمل نمادین مشعل انقلاب،جشن نمادین تولو شهدای بابلسر،اجرای رادیو انقلاب در مدارس و محلات،برگزاری پیاده روی خانوادگی و میزبانی مجمع فرماندهان و پیشکسوتان استانی تحت عنوان بسیج میقات را از دیگر برنامه های ایام الله دهه فحر سپاه بابلسر برشمرد.