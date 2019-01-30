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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

گفتگوی تلفنی ترامپ و خوان گوایدو

گفتگوی تلفنی ترامپ و خوان گوایدو

کاخ سفید از تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با رهبر مخالفان ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا، به صورت تلفنی گفتگو کرده است.

کاخ سفید در بیانیه ای با دخالت آشکار در امور داخلی ونزوئلا مدعی شد: ترامپ امروز با رئیس جمهور موقت ونزوئلا، گفتگو کرد تا ریاست جمهوری او را تبریک بگوید و همچنین حمایت خود را از او اعلام کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که آنها توافق کردند ارتباط منظمی داشته باشند تا از مسیر ونزوئلا برای بازگشت ثبات و بازگرداندن روابط دوجانبه بین آمریکا و ونزوئلا حمایت کنند.

کد مطلب 4529023

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