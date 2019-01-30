تیم والیبال کاله آمل ترمز پیکان را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور شامگاه چهارشنبه تیم کاله مازندران در سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان آمل میزبان تیم پیکان تهران بود که کاله نتیجه را سه بر دو پیروز شد.
در این دیدار کاله مازندران در ست های اول، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج ( ٢۱ - ٢۵ )، ( ٢٣ - ٢۵ ) و ( ۱٢ - ۱۵ ) پیروز شد و تیم پیکان تهران در ست های دوم و چهارم به ترتیب با نتایج ( ٢۵ - ٢٧ )، ( ٢۰ - ٢۵ ) به برتری رسید.
تیم کاله مازندران در پایان هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور با کسب ۱٢ پیروزی، ٩ شکست و ٣۴ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد و در هفته بیست و دوم این مسابقات چهارشنبه ۱٧ بهمن، میزبان تیم شهرداری گنبد خواهد بود
در این دیدار بیش از دو هزار هوادار آملی از نزدیک بازی را تماشا کردند.
نظر شما