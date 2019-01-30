به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی امروز در مراسم ارسال محموله ٣٠ تنی کیک زرد به UCF اصفهان که با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد، با گرامیداشت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: خوشحالیم در آستانه این مناسبت ارزشمند شاهد بهره برداری کامل از مجتمع تولیدی شهید رضایی نژاد اردکان هستیم که ‌تحقق این مهم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و توان هسته‌ای کشور است.

استاندار یزد با اشاره به نقش مهم استان یزد در پیشرفت‌های هسته ای ادامه داد: این مجتمع به خوبی نشان دهنده سهم استان یزد در پیشرفت های هسته ای کشور است.

طالبی افزود: سازمان انرژی اتمی نماد سیاست صلح و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و در عین پایبندی به تعهدات بین‌المللی توانسته توان هسته‌ای کشور و انگیزه های بسیار بالای دانشمندان هسته ای را نیز حفظ کند که خوشبختانه تجلی آن را در چنین سیاست‌ها، برنامه‌ها و مکان‌هایی شاهد هستیم.

وی بیان کرد: امیدواریم استان یزد بتواند با برنامه های خوبی که سازمان انرژی اتمی در سطح کشور و استان دارد، سهم بیشتری از این موفقیت‌ها و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص دهد.

به گزارش مهر، کیک زرد ماده‌ای استراتژیک است که طی فرآیندهای شیمیایی خاص که روی کان‌سنگ معادن اورانیوم ساغند انجام می‌شود، تولید به عنوان ماده اولیه برای تولید گاز UF۶ و در نهایت تولید مجتمع‌های سوخت در تاسیسات فرآوری و تولید میله‌های سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده می‌شود.

امروز یک محموله ۳۰ تنی از کیک زرد از مجتمع شهید رضایی‌نژاد به UCF اصفهان ارسال شد.