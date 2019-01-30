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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۸

ذوب‌آهن با یک مهاجم نیجریه‌ای به توافق رسید

ذوب‌آهن با یک مهاجم نیجریه‌ای به توافق رسید

باشگاه ذوب آهن برای نیم فصل دوم خود با یک مهاجم جدید نیجریه‌ای به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستین اوساگوآنا» مهاجم نیجریه‌ای جدید ذوب آهن خواهد بود که با قراردادی شش ماهه به این تیم پیوست.

این مهاجم سابقه پنج بازی ملی و بازی در ام صلال قطر. وسترلو و میشلن بلژیک را در کارنامه دارد.

کد مطلب 4529031

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