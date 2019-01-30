به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستین اوساگوآنا» مهاجم نیجریه‌ای جدید ذوب آهن خواهد بود که با قراردادی شش ماهه به این تیم پیوست.

این مهاجم سابقه پنج بازی ملی و بازی در ام صلال قطر. وسترلو و میشلن بلژیک را در کارنامه دارد.