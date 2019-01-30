پیروزی پیام مشهد مقابل درنای ارومیه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال پیام مشهد و درنای ارومیه در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور بعدازظهر چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار و ۲ تیم در ۴ ست مقابل هم قرار گرفتند.

در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۳۸ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.

تیم والیبال درنای ارومیه نیز با این شکست و کسب ۶ امتیاز در ۲۰ بازی در رتبه آخر جدول لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفت. تیم والیبال پیام مشهد توانسته است در ۲۱ بازی خود۱۴ پیروزی و۷ باخت را مقابل حریفان به دست آورد.