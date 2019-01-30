به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان که در سالن شهید شهریاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان برگزار شد، بابیان اینکه امیدواریم زنجان هر چه زودتر به‌افتخاری که در شأن این استان است، در حوزه صنایع‌دستی دست یابد، افزود: ثبت جهانی شهر ملیله، عنوانی است که این روزها در انتظار تحقق آن هستیم.



وی با یادآوری اینکه ثبت جهانی شهر ملیله به نام زنجان، اتفاق دور از انتظاری نیست و به‌زودی این افتخار نصیب استان زنجان خواهد شد، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که ملیله زنجان از کیفیت و کار منحصربه‌فردی برخوردار است. تنوع، طرح قرینه‌سازی و خلوص نقره ۹۹ درصد، ازجمله ویژگی‌های ملیله زنجان به شمار می‌رود.



این مسئول با اشاره به اینکه زنجان در حوزه صنایع‌دستی از گذشته تا به امروز به افتخارات زیادی دست پیداکرده است، تصریح کرد: یکی از این افتخارات درزمینه ملیله به‌دست آمده که شامل کسب ۲۲ اثر مرغوبیت کالا در سطح ملی و در یونسکو بوده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰۰ هنرمند فعال در استان درزمینه هنر ملیله مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: میزان جمعیت، تعداد هنرمندان، میزان صادرات، تعداد جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، اصالت محصول، میزان مراکز فروش و تولید و ... ازجمله فرآیندهایی است که در شهر ملی ملیله موردتوجه قرارگرفته است.



رحمتی همچنین از راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی در زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ارزشمندی که این صنعت در استان دارد، راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی اواخر امسال در شهر زنجان محقق خواهد شد.