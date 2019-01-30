جشن برچیدن بخاری های نفتی از مدارس خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن حذف بخاری های نفتی از سطح مدارس خراسان شمالی صبح چهارشنبه به طور رسمی در شهرستان راز و جرگلان با حضور استاندار خراسان شمالی و در سایر شهرستان ها به صورت نمادین برگزار شد.

گفتنی است، باتوجه به دستور ضرب الاجلی استاندار خراسان شمالی مبنی بر حذف بخاری های نفتی از سطح مدارس این استان کمتر از یک ماه این اقدام مهم انجام گرفت.

لازم به ذکر است، طرح حذف بخاری های نفتی از مدارس خراسان شمالی با خرید و نصب یک هزار و ۳۷۸ بخاری هوشمند هرمتیک برای ۳۴۴ مدرسه، عملیاتی شد.

خرید و نصب بخاری های هرمتیک مدارس خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان انجام شد که بخشی از آن توسط استانداری و بخشی از طرف اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان، تامین شد.

گفتنی است، نصب بخاری های هرمتیک در سطح مدارس شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج، راز و جرگلان، مانه و سملقان، جاجرم و بام و صفی آباد عملیاتی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در جشن حذف بخاری های نفتی که در شهرستان رازو جرگلان برگزار شد، گفت: با حذف بخاری های نفتی دیگر نگرانی برای بروز حوادث ناگوار احتمالی بین دانش آموزان وجود ندارد.

عباس سعیدی اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار دانش آموز از این خدمت بی منت بهره مند شدند و تحصیل خود را در کمال ایمنی و آرامش خاطر خانواده ها ادامه می دهند.