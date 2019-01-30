فاز اول نیروگاه کلاس اف بندرعباس تابستان ۹۸ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کهوری عصر چهارشنبه در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر در سالن جلسات برق منطقه ای برگزار شد، بیان داشت: قبل از انقلاب تولید برق نیروگاه هایی که در استان وجود داشت جمعا ۱۰۰ مگاوات بود، اما با گذشت ۴۰ سال از انقلاب تولید اسمی برق در هرمزگان به سه هزار و ۲۳۱ مگاوات رسیده است.

وی با بیان اینکه نیروگاه بخار بندرعباس بهره برداری‌اش بعد از انقلاب صورت گرفت و نیروگاه خلیج فارس به دست توانمند نیروهای داخلی احداث شد، عنوان کرد: نیروگاه ایسین با ۶۴۸ مگاوات باتوان داخلی کشور راه اندازی شد، در حال حاضر یک نیروگاه کلاس اف با راندمان بالا و نزدیک به ۵۸ درصد در حال احداث داریم که تا تابستان ۹۸ افتتاح می شود، نیروگاه قشم نیز با تولید آبی که دارد راندمانش به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: در سال ۵۷ تنها ۴۷ هزار کیلو وات ساعت تولید برق داشتیم اکنون بالغ بر ۱۶ میلیارد کیلو وات بر ساعت در نیروگاه های استان تولید می شود.

کهوری افزود: بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات نیز در دست احداث است، نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک را داریم که عملیات اجرایی اش آغاز شده است، بخش هایی از ترکیبی کردن نیروگاه های ایسین و سایر نیروگاه ها را داریم.

وی تصریح کرد: ما در شبکه های انتقال و فوق توزیع فعالیت می کنیم که خطوط ولتاژ را احداث و برق تولیدی نیروگاه ها را به ولتاژ مورد نظر توزیع می رسانیم، قبل انقلاب پست انتقالی نداشتیم که ۲۷ مگا آمپر ظرفیت ترانس ها بود، اکنون بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۷۴ مگا ولت آمپر ظرفیت پست های ماست که بالغ بر ۱۴۰ دستگاه در سراسر استان داریم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان عنوان کرد: قبل انقلاب هیچ شبکه برقی وجود نداشت و برق رسانی جزیره ای بود اما امروز تمام نقاط استان به شبکه برق وصل هستند، تا قبل انقلاب ۸۸.۷ کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع داشتیم و امروز طول خطوط به ۶ هزار و ۳۹۶ کیلومتر مدار رسیده است.

کهوری خاطرنتشان کرد: پیک برق مصرفی استان در تابستان ۵۷، ۶۶ مگاوات بوده است، در تابستان سال ۹۷ این عدد به سه هزار و ۷۱ مگاوات رسیده است، از این سه هزار مگاوات حدود ۳۰ درصد مربوط به مشترکین بزرگ صنعتی است، ما ۱۵ مشترک بزرگ صنعتی داریم.

وی بیان کرد: در کل کشور ۱۰۰ جامعه شهری و حدود ۱۰۰ درصد جامعه روستایی از نعمت برق برخوردارند، تا پایان سال کلیه روستاهای بالای ۱۰ خانوار دارای برق خواهند شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان ابراز کرد: شرکت توزیع هم مشترکین ریز بسیار زیادی دارد، نزدیک به ۶۹۰ هزار مگاوات مربوط به مشترکین ریزاست.

کهوری اظهار با بیان اینکه کارهایی که بر روی شبکه ها انجام شده باعث شده خاموشی ها در برابر رطوبت و گرد و خاک و شرجی به صفر برسد، اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم ۵۰ پروژه در بخش پست به ظرفیت دو هزار و ۹۳۴ مگا آمپر به مبلغ ۵۳۹ و نیم میلیارد تومان و ۱۸ پروژه خط به طول ۵۵۰ کیلومتر مدار و اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان بوده و جمعا ۶۷ پروژه به ارزش ۷۳۱ و نیم میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: در هفته دولت ۸ پروزه به ارزش ۵۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، اکنون نیز ۷ پروژه با ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر آماده بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان عنوان کرد: تعدادی از پروژه های آماده بهره برداری در دهه فجر امسال شامل خط ۱۳۲ کیلو ولت کوش کنار به طول ۱۲۰ کیلومتر مدار و پست موقت کوشکنار به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر، در بندرعباس بوستانو دو فیدر ۶۳ کیلو ولت را افزایش دادیم که می تواند غرببندرعباس را پوشش دهد، برای تقویت برق پرورش میگو در تیاب یک پست سیار به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر، در لیردف جاسک پستی به ظرفیت دو در ۱۵ نصب و راه اندازی شده و ... است.

برای سال ۱۴۰۰ به ۵هزار و ۷۰۰مگاوات برق نیاز داریم

کهوری افزود: برای افق ۱۴۰۴ پیش بینی این است که مصرف برق به ۵ هزار و ۷۰۰ مگاوات برسد، برای اینکه بتوانیم اینب رق را تامین کنیم در بخش تولید ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات برنامه احداث نیروگاه داریم، در مجموعه برق منطقه ای در بخش پست ها ۷۹ پروژه پست به ظرفیت ۱۳ هزار و ۴۶۳ مگاولت آمپر با اعتبار بالغ بر ۳ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان، در بخش خطور ۸۲ پروز به طول ۳ هزار و ۸۲ کیلومتر مدار به اعتبار هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان در برنامه های خود داریم.

وی تصریح کرد: در جمع ۱۶۱ پروژه با پیش بینی اعتبار ۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان تا امروز مصوب شده است، بحث استفاده از انرژی های تجدید پذیر را نیر داریم که تاکنون انرژی خورشیدی تصویب شده است، ما نیروگاه های مگاواتی خورشیدی توسط سرمایه گذار در قشم راه اندازی شده، حدود ۳۰۰ نگاوات مجوز صادر کردیم که امیدواریم شرایط اقتصادی برطرف شود و سرمایه گذاران بتوانند کار خود را آغاز کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان با بیان اینکه نزدیک یک مگاوات نیروگاه خانگی نصب شده است، اظهار کرد: در سال های اخیر ۳۹ پروژه تحقیقاتی داشتیم که تنها ۱۹ پروژه در حال اجراست و ۲۰ پروزه دیگر به اتمام رسیده است، پروژه استحصال از آب دریا را نیز در دست مطالعه داریم، همچنین دستگاه تست روغت تپ چنجر را نیز داریم که در حال مطالعه است.

کهوری خاطرنشان کرد: ما نیاز به نیروهای متخصص داشتیم مکاتباتی با وزارت علوم داشتیم و به این منظور مجتمع آموزشی تبریز را مستقر کردیم، برای پرورش مدیران نیز کارشناسان را به تهران فرستادیم و اکنون ظرفیت نیروهای داخلی اشباع شده است اکنون بیش از ۴۰۰ لیسانس و فوق لیسانس در برق منطقه ای هرمزگان داریم.

وی با اشاره به اینکه نگاه ما همگام بودن با صنعت برق جهان است، بیان کرد: از کارهای شاخص ما در مسائل فنی از اول انقلاب تاکنون خط عبور انتقال از دریا است که ارتفاع ۱۱۰ متر دارد که اولین بار در خاورمیانه بوده است، انتقال برق از سرزمین اصلی به جزیره قشم انجام شد، بازطراحی فرایندها در کابل هنگام را داشتیم، مقرهای خطوط انتقال را ۲۰ سال است کاشته ایم و اکنون نتیجه اش را برداشت می کنیم و پایداری برق را داریم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان ابراز کرد: پست های فشار قوی ما به سوله ها انتقال یافته اند، برای خطوط فشرده باریک ترین دکل های کشور را تهیه کردیم که در شهر میناب هم داریم انجام می دهیم و کارهای بسیار دیگری که انجام شده است.

کهوری اضافه کرد: در بخش تعمیرات و نگهداری کلیه سرویس ها توسط متخصصین داخل استان انجام می شود، در بخش تعمیرات اساسی و ساخت تجهیزات نیز متکی به تخصص داخلی بودیم، سیستم های خنک کننده جدیدی طراحی کردیم و مشکل حرارتی که برای تجهیزات به وجود می آمد را برطرف کردیم، در بخش بهینه سازی نیاز به به روز رسانی داشتیم که بسیاری از این مشکلات را رفع کردیم و عمر تجهیزات را افزایش دادیم؛ آمادگی برای پیک مصرفی سال آینده از کارهای دیگری است که در دست اجرا داریم.

وی اظهار کرد: در بخش ساخت تجهیزات ۱۰۰ درصد تجهیزات خطوط انتقل در داخل کشور تولید می شود و بخشی از آن توسط استان هرمزگان صورت گرفته است، در بخش پست ها نیز بیش از ۹۵ درصد تجهیزات در داخل تولید می شود و امیدواریم به زودی به طور ۱۰۰ درصد در صنعت برق خودکفا شویم.