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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

سردار کمالی در گفتگو با مهر اعلام کرد:

دلائل جلوگیری از معافیت دانشجویان بدون کنکور / تنها نخبگان مورد تایید بنیاد نخبگان مجاز به استفاده از معافیت هستند

دلائل جلوگیری از معافیت دانشجویان بدون کنکور / تنها نخبگان مورد تایید بنیاد نخبگان مجاز به استفاده از معافیت هستند

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در ارتباط با برخی شبهه های پدید آمده پیرامون ممنوعیت معافیت دانشجویان بدون کنکور ، اظهار داشت: جلوگیری از معافیت تحصیلی دانشجویانی که بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند ، کاملا بر اساس قانون و رعایت مسائل اجتماعی است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرد: ماده 31 قانون وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی ، به برگزاری آزمون صراحت دارد و این در صورتی است که دانشجویان بدون کنکور فاقد این شرط از قانون هستند.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: از سوی دیگر ، با بررسی هایی که صورت گرفته ، اساسا دانشگاههایی مانند پیام نور یا پودمانی ها ، ویژه قشر جوان و سن مشمولان خدمت وظیفه عمومی نیستند.

این مقام بلندپایه نظامی در تشریح سخنان خویش ، گفت: این مرکزهای آموزشی برای افراد شاغل و کسانی که میان سال هستند و متعاقب آن دوران سربازی را گذرانده اند درنظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: در این حال ، اعتراض هایی نیز از سوی برخی از همین دانشجویان نیز بوده است ؛ زیرا بحث معافیت تحصیلی ، سبب آن شده بود تا پذیرش پولی دانشجو و رابطه های مختلفی در این دانشگاهها پدید آید.

سردار کمالی با بیان اینکه دیگر دانش پذیران پیام نور ، کاردانی های پیوسته دانشگاه آزاد و موارد مشابه شامل دارندگان شرایط استفاده از معافیت تحصیلی نمی شوند ، اظهار داشت: ورزشکاران ، دارندگان رتبه و دیگر کسانی که به علت برخی ویژگی ها بدون کنکور وارد دانشگاه شده اند نیز شامل قانون ممنوعیت صدور معافیت تحصیلی نمی شوند.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: تنها نخبگانی که مورد تایید بنیاد ملی نخبگان باشند ، می توانند بدون شرکت در کنکور دانشگاههای سراسری و یا آزاد ، از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

کد مطلب 452904

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