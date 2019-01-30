ریشه چالش اقتصادی امروز در ضعف مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف که در سومین یادواره شهدای منسوب به هیات عاشقان ثارلله رزمندگان اسلام انزلی و در مصلی این شهر سخن می گفت، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری(س) گفت: امسال این ایام مصادف شده با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که به همت و رشادت و مجاهدت ملت عزیز و خون پاک شهدا و تلاش ایثارگران و ازادگان و جانبازان عزیز و به رهبری امام راحل آن مرد الهی که جز برای خدا سخن نگفت و جز در راه خدا گام برنداشت، پیروز شد و تا امروز درخت این انقلاب آبیاری شده است. امروز گرد هم جمع شدیم تا یاد و نام و راه شهدا را زنده نگه داریم. در دوران دفاع مقدس که پیکر مطهر شهدا را تشییع می کردیم این شعار را می دادیم: «شهیدان زنده اند الله اکبر، به خون غلطیده اند الله اکبر». درواقع این باور ماست زیرا خداوند گفته شهدا زنده اند و این من و شما هستیم که باید توفیق داشته باشیم رهرو این راه بشویم و در این مسیر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه این نظام و انقلاب اسلامی امانت شهدا و مردم در دست ماست، بیان کرد: این انقلاب ثمره ایثارگری جوانان عزیزی است که خود اگاهانه و عاشقانه مرگ را در اغوش گرفتند و انتخاب کردند. ما امروز وارثان این شهدای گرانقدر هستیم. لذا ادامه این راه رسالت یکایک ما این است که در این مسیر حرکت و مجاهدت کنیم.

فرمانده لشگر ۵نصر در دوران دفاع مقدس با تاکید بر اینکه جنگ تمام شده اما جهاد همچنان باقی است، اظهار کرد: حفظ و تداوم انقلاب و نظام اسلامی که امانتی در دست ماست، در این است که جهاد، مجاهدت و تلاش را ادامه دهیم. یک روز مجاهدت مقابله با دشمنان در میدان دفاع مقدس بود و در مقابله با تجاوز دشمن بعثی و با حمایت شرق و غرب؛ و یک روز هم این مجاهدت خدمت به مردم این سرزمین است. خدمت به مردان مردی که آن روزی که این کشور و نظام و انقلاب به یکایک مرد و زن این سرزمین نیازمند بود تا برای حفظ کشور و انقلاب مال و جان و فرزندان و همسرانشان را در راه خدا به میدان جنگ بفرستند، فرو گذار نکردند و امروز تداوم همان راه و مجاهدت در گرو خدمت بر همین بهترین بندگان خداست.

مجاهدت و حضور مردم در عرصه جنگ شاه بیت پیروزی در دوران دفاع مقدس بود

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فرهنگ انقلاب اسلامی به ما آموخته حفظ انقلاب نیازمند از جان گذشتگی و تلاش است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس اینگونه اموختیم که تلاش و مجاهدت و حضور مردم در عرصه جنگ شاه بیت پیروزی و موفقیت در ان صحنه های سخت که همه دشمنان مقابل ما ایستاده بودند، بوده است. مردم ما از هر قشر و سن و از هر شهر و دیاری پست و مقام و جایگاه و کسب و کار و درس؛ همه را کنار گذاشتند و با افتخار نام رزمنده را بر خود انتخاب کردند. پس اگر ما بخواهیم از دفاع مقدس و مجاهدت رزمندگانمان و خون شهدای مان یک درس بگیریم، این است که مردم در دفاع مقدس حرف اول و اخر را زدند. یعنی مردم بودند که در دفاع مقدس حضور یافتند و اگر اینها نبودند نه ارتش و نه سپاه قادر نبود در مقابل این حجمه و این فشار و توطئه دشمن بایستد و دشمن را از سرزمین مان بیرون کنند.

وی افزود: ما در دفاع مقدس تجربه کردیم که اگر بنا بود تجهیزات و امکانات و پول باعث پیروزی شود امروز باید صدام به پیروزی رسیده بود چون هم پول داشت و همه کشورهای دنیا حمایتش می کردند و تجهیزات شوروی سابق و امریکا و کشورهای غربی همه در خدمتش بود. اما امروز صدام و حزب بعث کجایند و انهایی که حمایت کردند کجا هستند و ملت ما که مبتنی بر سنت های الهی جنگیدند، کجا هستند؟ با توجه به اینکه افرادی در درون کشورمان می گفتند چرا جنگ را بعد از ازادسازی خرمشهر ادامه دادید و حتی بعد از پذیرش قطعنامه در ۳۰ سال قبل و باز هم در دهه هفتاد تحلیل های مختلفی می کردند که چه دستاوردی جنگ داشت؟ اما امروز که قریب به ۳۰ سال از دفاع مقدس گذشته همه اهدافی که مدنظر بود گام به گام و مورد به مورد تحقق یافت.

ایران اسلامی امروز هم در حوزه امنیت هم دفاع از مظلوم و هم برخورد با ظالم موفق است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آن زمانی که صهیونیست ها به جنوب لبنان حمله کردند و ما هم درگیر جنگ بودیم، برخی از رزمندگان برای دفاع به انجا رفتند، اما امام (ره) دستور دادند برگردید راه قدس از کربلا می گذرد، خاطرنشان کرد: بعضی افرادی که باور بر سنت های الهی نداشتند به این حرف امام راحل خندیدند که ما درگیر مشکلات مبارزه ایم و می گوییم راه قدس از کربلا می گذرد. جنگ که تمام شد سوال شان این بود که کدام کربلا؟ کدام مسیر؟ کدام راه؟ ولی امروز دیدیم که راه قدس از کربلا می گذرد و به برکت شهدا؛ چه شهدای مدافع حرم و چه شهدای دوران دفاع مقدس راه قدس از کربلا گذشت و امروز این افتخار برای ایران اسلامی است که هم در حوزه امنیت هم دفاع از مظلوم و هم برخورد با ظالم افتخار امیز در همه ابعاد موفق است.

قالیباف با تاکید بر اینکه قبول داریم امروز مقتضیات زمانه با دهه اول انقلاب که دوران دفاع مقدس بود، متفاوت است، اظهار کرد: اصول و مبانی و بنیادهایی که براساس ان انقلاب شکل گرفت ثابت و مبتنی بر سنت های الهی هستند و در اینده هم تغییر نخواهد کرد. هرکسی در مسیر حق و مبتنی بر سنت های الهی حرکت کند به هر میزان که توان داشته باشد، ان عده و عده خودش را بیاورد، برای هر عرصه ای- فرقی نمی کند عرصه دفاع مقدس است یا عرصه اقتصادی یا اجتماعی یا عرصه مسایل سیاسی و بین المللی- مبانی ثابت است و موفق می شود. این ما هستیم که باید بر ان باورها بمانیم و از تجربه دوران دفاع مقدس استفاده کنیم.

وی با پرداختن به ویژگی دوران دفاع مقدس تصریح کرد: رزمندگان و شهدای ما سرسپرده نبودند بلکه دل سپرده بودند. امروز ما هم برای اداره خوب کشورمان و در جنگ اقتصادی که در ان هستیم نیازمند این دل سپردگی هستیم. نیازمند اعتماد و ایمان به حضور مردم و واگذاری کار به آنها هستیم. در کنار این توجه به مردم بنابر گفته امام راحل- گاهی به نصایح امام(ره) توجه نمی کنیم- نباید کاری که مردم می توانند انجام دهند را دولت ها در ان مداخله کنند، بلکه دولت ها کاری انجام دهند که مردم نمی توانند انجام دهند.

ریشه مشکلات در دولتی بودن ۸۰ درصدی اقتصاد است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که چرا اکنون دچار مشکلات هستیم، گفت: اول تاکید می کنم که از حرفی که می زنم برداشت سیاسی راجع به این دولت فعلی نشود زیرا مسیری بوده که در این چند دهه اشتباه امده ایم. امروز نتیجه این شده که۸۰درصد اقتصادمان دولتی است و ریشه مشکلاتم ان در همین است. مردم در اقتصاد و در اداره اقتصاد و در اداره کشور نقش کلیدی و موثر ندارند. ما در دفاع مقدس این تجربه را یافتیم که در صحنه بودن مردم بعلاوه عنصر دوم یعنی روحیه و فرهنگ جهادی و روحیه جهد و تلاش و کارمی تواند گره گشا باشد. وقتی بحث از کار می شود رهبر معظم انقلاب تحلیل دارند و در یکی ازسالگردهای امام راحل ایشان بعد از یک تحلیل مفصل که چرا امریکا دشمن ماست و چگونه باید با ان مقابله کنیم فرمودند برای مقابله با امریکا فقط یک راه است ان هم کار کار و کار است.

فرمانده لشگر ۵نصر در دوران دفاع مقدس با برشمردن خصایص جوانان گفت: خلاقیت، صداقت، تلاش، انگیزه، تحرک، شجاعت در تصمیم گیری مجهز بودن به علم روز در روح جوانی است. با نگاهی به امار شهدا در دوران دفاع مقدس میبینیم شهدای جنگ تحمیلی اغلب سن کم داشتند. عمده افرادی که حضور یافتند و افتخار امیز این عرصه را پیش بردند دارای متوسط سنی زیر سی سال بودند بلکه هم کمتر. ایا امروز هم برای مجاهدت جوانان ما چنین فرصتی را می یابند و ما به انها چنین فرصتی می دهیم؟ اینها اشکالات ماست.

قالیباف نکته سومی که باید بدان توجه شود را اینطور تشریح کرد: در دوران دفاع مقدس همه اماده بودند و هزینه پرداخت می کردند. امروز ما جانبازانی و همرزمانی را می شناسیم که از طریق القدس در سال ۶۰ و از گردن قطع نخاع شده اند و جز حرکت چشم حرکت دیگری ندارند و ۳۶ سال در بستر هستند. بله ما هزینه دادیم. شهدا، جانبازان و ایثارگران همه هزینه دادند. مردم از جان و مال شان هزینه دادند. امروز هم برای حل مشکلات باید هزینه بدهیم. وقتی مردم حضور نداشته و تلاش نباشد و منفعل باشیم و تکیه بر مردم نکنیم و هزینه ندهیم ناگزیریم امید به بیرون از مرزها داشته باشیم.

خیلی وقت ها حرف حق زدن هزینه دارد، مماشات نکنیم و هزینه اش را بدهیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر مردم در صحنه باشند و مجاهدت کنند و در تصمیمات هم هزینه بدهیم -خیلی وقت ها حرف حق زدن هزینه دارد، مماشات نکنیم و هزینه اش را بدهیم- بی شک در عرصه اقتصادی هم مشکلات مان کاهش می یابد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ۴درصدی های رانت خوار در جامعه گفت: وقتی می گویم این فرهنگ ۴درصدی ها فرصت را از ملت گرفته اند، مبارزه با فرهنگ ۴ درصدی ها هزینه دارد. چون انها قدرت پول و رسانه دارند و فضاسازی می کنند و به دنبال متلاشی کردن ذهن مردم هستند. انها در همه رسانه های غربی به دلیل منفعت شان هزینه می کنند. انها یک جور هزینه می دهند و در مقابل انها ما هم باید هزینه بدهیم. برخی دوستان به من می گفتند می گویند شما فرار کرده اید، گفتم ما باید هزینه بدهیم. من در سالگرد شهادت شهید همدانی در همدان داشتم سخنرانی می کردم و تلویزیون استان داشت پخش می کرد اما از انجا که امدم دیدم در رسانه های خارجی و فضای مجازی گفته اند قالیباف فرار کرده رفته فلان کشور و ازانجا هم رفته بهمان کشور. خب همین است باید هزینه بدهم.

وی با بیان اینکه ادم باید بایستد، تلاش کند و کار کند، تاکید کرد: نگوییم ما تا مسوولیم کار می کنیم و وقتی مسوولیت نداشتیم نباید کارکنیم. ما گفتیم مردان دوران دفاع مقدس همه پست های شان را گذاشتند و افتخار رزمندگی را گرفتند. مگر من نوعی امروز که مسوولیت اجرایی مستقیم در جایی ندارم باید بروم در خانه ام بنشینم؟ نه. باید جهدی که داشتم را داشته باشم. باید این فرصت را فراهم کنیم تا همه جامعه چنین باشند.

ریشه چالش اقتصادی امروز در ضعف مدیریت در تصمیم گیری، سستی و بی انگیزگی است

قالیباف در ادامه اظهارکرد: می خواهم بگویم این چالشی که امروز ما متاسفانه در حوزه های اقتصادی داریم ریشه در ضعف مدیریت، ناکارآمدی در تصمیم گیری، انفعال، سستی و بی انگیزگی در کار است. من با اطمینان به شما عرض می کنم با همه مشکلات و سختی هایی که است اگر برمدار مردم حرکت کنیم و تلاش و کار کنیم و بابت این تلاش و کار هزینه بدهیم مطمئن باشید بر مشکلات فائق می آییم.

وی تاکید کرد: هرگز نباید منفعل باشیم این خواست دشمن است. در فرهنگ اهل بیت و فرهگ قرانی ما نا امیدی بلای بزرگ و گناه نابخشودنی است. همه شاخص ها نشان می دهد که ما چه در حوزه منابع انسانی و چه در حوزه امکانات مادی با همه مشکلات و تحریمی که وجود دارد، می توانیم خودمان را اداره کنیم. ببینید وقتی یک مدیر جابجا می شود، تحرک انجا ایجاد می شود. در همین دولت بانک مرکزی را ببینید. چند ماه قبل ازاینکه تحریم اغاز شود ما چه وضعی در حوزه ارز پیدا کردیم اما یک جابجایی مدیریتی که صورت گرفت، ان وقت فریب برخی حرفها خورده نشد، مشورت شد، نظرات بقیه دیده شد، تازه زمانی که تحریم شروع شد نرخ ارز برخلاف اینکه باید بالا برود پایین آمد. پس معلوم است کار و تلاش و جدیت واقعیاتی است که باید بدان ها توجه کنیم. اگر از این تجربیات استفاده کنیم دچار مشکلاتی که اصلا زیبنده نیست در حوزه اقتصادی خصوصا در موضوع کار و اشتغال نمی شویم و این موارد قابل ساماندهی و حل شدن است. لذا باید امید داشته و تلاش کنیم و دست به دست هم بدهیم. مطمئن باشیم این تلاش مان ما را به موفقیت می رساند.