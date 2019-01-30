یونکر: توافق «برگزیت» قابل مذاکره مجدد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه خطاب به «ترزا می» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: توافق «برگزیت» قابل مذاکره مجدد نیست.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص گفت: توافق جاری برای خروج لندن از اتحادیه اروپا بهترین توافق بوده و تنها توافق ممکن در این روند به شمار می رود.

ژان کلود یونکر در ادامه افزود: مباحثات و رأی دیروز پارلمان انگلیس هیچ تغییری را در توافق برگزیت کنونی ایجاد نمی کند.

این در حالیست که ترزا می نخست وزیر انگلیس دیروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا به منظور تصویب «برگزیت» در پارلمان این کشور، طرح توافقی پیشین را مورد بازمذاکره قرار داده و پرونده آن را مجددا بازکند.

سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس در این خصوص به نقل از وی اعلام کرد: لازم است برخی تغییرات در طرح پیشین برگزیت مورد بررسی قرار گیرد. دلیل اصلی عدم موافقت پارلمان با برگزیت برخی مواردی است که باید تغییر کند و به این منظور طرح مذکور باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس عوام این کشور حدود ۲ هفته پیش با این توافق مخالفت کردند.