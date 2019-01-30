آیت الله جنتی سخنران مراسم ۱۲ بهمن در حرم امام(ره) خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در ساختمان مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد بیان کرد: مراسم یوم الله ۱۲ بهمن، اولین روز ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم حضرت امام خمینی(ره) برگزار می شود.

رییس ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی استان تهران گفت: این مراسم از ساعت ۹ صبح در حرم مطهر آغاز شده و سخنران این مراسم عمارانقلاب آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

وی گفت: ۱۲ بهمن روزی است، که خورشید ولایت در کشور ما طلوع کرده و پرده های ظلمت را دریده و طاغوت را زمین گیر کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: ما با برگزاری مراسم پرشور ۱۲ بهمن در پی این هستیم که ارادت خود را نشان دهیم، امروز یکی از اهداف دشمن تخریب امام(ره) ، تفکر و راه امام است.