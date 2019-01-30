به گزارش خبرنگار مهر، جعفر موسوی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کانال آب مشکین‌دشت در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به اینکه موضوع پوشش کانال بهانه‌ای شد که بتوانیم برای اولین بار مشکین‌دشت را به اتوبان متصل کنیم، اظهار کرد: در نظر داریم با احداث یک مسیر، مشکین‌دشت را به‌طور کالبدی به اتوبان متصل کنیم و شهروند ظرف چند دقیقه از اتوبان خود را به مشکین‌دشت برساند.

وی ادامه داد: برای احداث این معبر در شرایط عادی با مشکلات بسیاری همچون تملک اراضی گران‌قیمت مواجه می‌شویم که اجرایی شدن این طرح را غیرممکن می‌ساخت به همین منظور تهدید خطر کانال برای شهروندان را به فرصت احداث جاده دسترسی مشکین‌دشت به اتوبان تبدیل کنیم.

شهردار مشکین‌دشت بابیان اینکه احداث این معبر می‌تواند موجب کاهش ترافیک فردیس شود، گفت: می‌توان گفت در چند دهه گذشته جاده احداثی از شمال به جنوب اتوبان نداشته‌ایم که این مهم مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است به‌طوری‌که اگر بخواهیم یک شهروند مشکین‌دشتی را به نزدیک‌ترین بیمارستان برسانیم با گره‌های ترافیکی متعددی مواجه می‌شویم.

وی با اعلام اینکه با کمترین هزینه می‌توانیم جاده دسترسی بسیار خوب و ایمن به اتوبان در حوزه کانال مشکین‌دشت احداث کنیم، خاطرنشان کرد: با این اقدام بخش‌هایی از کانال که نیاز است سرپوشیده شود را سرپوشیده و بخش‌های دیگر را حفاظ گذاری می‌کنیم.