ایران در حال اجرای تعهدات خود در «برجام» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی اعلام کرد که ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ ای خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در این خصوص گفت: ما به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک ادامه می‌ دهیم. ایران به تعهدات هسته‌ ای خود تحت برجام ادامه می‌ دهد. ادامه اجرای کامل این تعهدات توسط ایران ضروری است.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، ۸ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۸ اردیبهشت) به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد و تهدید بازگرداندن تحریم های واشنگتن علیه تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت قبلی این کشور تعلیق شده بود را عملی کرد.