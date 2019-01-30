به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کانال آب مشکیندشت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: در نظر داریم با تهیه یک طرح مهندسی مطلوب و سرپوشیده کردن این کانال، یک معبر ایجاد کنیم تا شاهد کاهش بار ترافیکی مشکیندشت و فردیس باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کانالها متعلق به وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای است، تأکید کرد: این ارگانها باید اجازه دهند تا شهرداری بتواند با تهیه طرح مهندسی، از حریم این کانالها و یا سرپوشیده کردن این کانالها، آنها را به معابر قابل تردد تبدیل کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از انعقاد تفاهمنامهای میان شرکت آب منطقهای استان تهران و شهرداری مشکیندشت مبنی بر تهیه طرح مهندسی برای احداث یک معبر و تائید آن توسط شورای ترافیک استان خبر داد و گفت: در صورت تائید این طرح، شهرداری مشکیندشت میتواند نسبت به احداث معبر مربوطه اقدام کند.
ارتقایی در بخش دیگری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه اقدامی برای سرپوشیده کردن کانال آب مشکیندشت که برای شهروندان مشکلاتی ایجاد کرده و سال گذشته کودکی در این کانال غرق شد انجامشده است، گفت: این کانال از مجموعه کانالهای آبیاری دشت کرج است و از احداث آن بیش از ۴۰ سال میگذرد. هنگام احداث این کانال توسعه شهری در این منطقه اتفاق نیفتاده بود و طی سالهای اخیر شهرها توسعهیافته و مردم در حاشیه این کانالها سکونت یافتهاند.
وی اضافه کرد: شهرداری وظیفه دارد بهمنظور جلوگیری از اتفاق افتادن حادثهای همچون سقوط خودرو و یا غرق شدن در کانال اقدام سرپوشیده کردن آن کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تأکید کرد: ترجیح شرکت آب منطقهای بر عدم سرپوشیده کردن کانالهای آب است چراکه این کانالها برای آبیاری هستند و حداقل سالی یکبار لایروبی میشوند و اگر این کانالها سرپوشیده شوند، لایروبی آنها سخت و نمیتوان بهرهبرداری لازم را از آنها انجام داد.
به گفته ارتقایی، احداث حفاظ و یا پوشش بخشهایی از کانال که لازم است، انجام میشود و امید داریم با اجرای صحیح این طرح شاهد کاهش حوادث شویم.
نظر شما