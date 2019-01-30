به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب به میزبانی سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه ۴۰۴ برنامه فرهنگی و هنری در استان اجرا میشود، ابراز داشت: برنامه شاخص ویژه فجر چهلم در هفت بخش طی این ایام تدارک دیدهشده است.
وی اضافه کرد: کارگاه داستاننویسی، نشستهای ادبی، شبشعر، نمایشگاه کتاب، رونمایی از کتاب، نمایشگاه عفاف و حجاب و برنامههای قرآنی در ایام دهه فجر برگزار میشود که این برنامهها در هشت شهرستان استان سمنان اجرایی خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه سرود ۴۰ هزارنفری همزمان با سراسر کشور در مصلای سمنان اجرا میشود، ابراز داشت: اکران جشنواره فیلم استان، اکران سی و هفتمین جشنواره فیلم کشور، برگزاری همایش سواد رسانه و تهیه و چاپ کتاب ازجمله محوریت برنامههای دهه فجر را تشکیل میدهد.
فضیلت بابیان اینکه ۳۸ برنامه هنری در استان سمنان برنامهریزیشده است، تصریح کرد: این برنامهها شامل اجرای پنج تئاتر خیابانی، مسابقات عکاسی، جشنواره نواها و آواها در آرادان، دیدار هنرمندان با امامان جمعه و غیره را شامل میشود.
وی بابیان اینکه ۱۲ فیلم جشنواره فجر با موضوع دفاع مقدس در دو سینمای شهر سمنان اکران میشود، اضافه کرد: نرخ بلیت جشنواره فیلم فجر ۱۰ هزار تومان است که در دو سانس ۱۸ و ۲۰ اکران خواهد شد تنها زمان پخش فیلمهای کودک و نوجوان ۱۰ الی ۱۲ ظهر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۱۲ هزار اثر در بخش عکس به دبیرخانه سوگواره مهر محرم ارسالشده است، ابراز داشت: آثار منتخب این عکاسان ۱۳ بهمنماه در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان افتتاح خواهد شد و تا ۱۷ بهمن برای علاقهمندان گشوده است.
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