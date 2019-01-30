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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۵۷

در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب؛

۴۰۴ برنامه فرهنگی و هنری در استان سمنان اجرا می‌شود

۴۰۴ برنامه فرهنگی و هنری در استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بابیان اینکه ۴۰۴ برنامه فرهنگی و هنری در استان اجرا می‌شود، گفت: برنامه‌های شاخص ویژه فجر چهلم در هفت بخش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب به میزبانی سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه ۴۰۴ برنامه فرهنگی و هنری در استان اجرا می‌شود، ابراز داشت: برنامه شاخص ویژه فجر چهلم در هفت بخش طی این ایام تدارک دیده‌شده است.

وی اضافه کرد: کارگاه داستان‌نویسی، نشست‌های ادبی، شب‌شعر، نمایشگاه کتاب، رونمایی از کتاب، نمایشگاه عفاف و حجاب و برنامه‌های قرآنی در ایام دهه فجر برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در هشت شهرستان استان سمنان اجرایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه سرود ۴۰ هزارنفری هم‌زمان با سراسر کشور در مصلای سمنان اجرا می‌شود، ابراز داشت: اکران جشنواره فیلم استان، اکران سی و هفتمین جشنواره فیلم کشور، برگزاری همایش سواد رسانه و تهیه و چاپ کتاب ازجمله محوریت برنامه‌های دهه فجر را تشکیل می‌دهد.

فضیلت بابیان اینکه ۳۸ برنامه هنری در استان سمنان برنامه‌ریزی‌شده است، تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل اجرای پنج تئاتر خیابانی، مسابقات عکاسی، جشنواره نواها و آواها در آرادان، دیدار هنرمندان با امامان جمعه و غیره را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه ۱۲ فیلم جشنواره فجر با موضوع دفاع مقدس در دو سینمای شهر سمنان اکران می‌شود، اضافه کرد: نرخ بلیت جشنواره فیلم فجر ۱۰ هزار تومان است که در دو سانس ۱۸ و ۲۰ اکران خواهد شد تنها زمان پخش فیلم‌های کودک و نوجوان ۱۰ الی ۱۲ ظهر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۱۲ هزار اثر در بخش عکس به دبیرخانه سوگواره مهر محرم ارسال‌شده است، ابراز داشت: آثار منتخب این عکاسان ۱۳ بهمن‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان افتتاح خواهد شد و تا ۱۷ بهمن برای علاقه‌مندان گشوده است.

کد مطلب 4529051

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