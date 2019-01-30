وزرای خارجه اتحادیه اروپا فردا درباره ونزوئلا موضع می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیافام تیوی، «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه با حمایت از شورشیان ونزوئلا از خوان گوایدو، رهبر شورشیان این کشور خواسته است تا ابتکار عمل را در این کشور بدست گیرد.
وزیرخارجه فرانسه که در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد، گفت: هم اتحادیه اروپا و هم فرانسه خواستار حضور جدیتر خوان گوایدو در تحولات سیاسی ونزوئلا هستند.
وزیرخارجه فرانسه همچنین ضمن انتقاد از نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بدلیل عدم برگزاری انتخابات زودهنگام، افزود: وزرای خارجه اتحادیه اروپا فردا در بخارست، پایتخت رومانی برای رایزنی و اعلام مواضع در ارتباط با تحولات ونزوئلا تصمیمگیری خواهند کرد.
اظهارات وزیرخارجه فرانسه درباره تصمیمگیری اتحادیه اروپا در مورد ونزوئلا در شرایطی مطرح شده که پیشتر دولت فرانسه همراه با آلمان، اسپانیا و بریتانیا برای نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور یک ضربالاجل هشت روزه تعیین کرده و مدعی شده بودند که اگر مادورو طی هشت روز آینده زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را تعیین نکند، این چهار کشور عضو اتحادیه اروپا خوان گوایدو، رهبر مخالفان را به عنوان رئیسجمهوری موقت به رسمیت خواهند شناخت.
نظر شما