ساسان معین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵ خانه ورزش روستایی دامغان بااعتبار ۱۵۰ میلیون تومان در دست احداث است، تأکید کرد: سه خانه ورزش بااعتبار ۳۰ میلیون تومان در ایام الله دهه فجر در کلاته ملا، حداده و مومن آباد به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: خانه‌های ورزش روستایی باهدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه ورزش روستایی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و بانوان، تجهیز و افتتاح می‌شود.

رئیس ورزش و جوانان استان سمنان اضافه کرد: در این شهرستان سه پروژه مهم ورزشی شامل سالن چندمنظوره البرز شرقی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سالن ورزشی شهر دیباج با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و زمین چمن مصنوعی شهر کلاته رودبار در دست اجرا است که برای آن‌ها دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان اعتبار تاکنون هزینه شده است.

معین با بیان اینکه ۳۸ هئیت ورزشی در دامغان فعالیت دارند، گفت: چهار هزار نفر در این شهرستان بیمه شده ورزشی هستند.