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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

رئیس اداره ورزش و جوانان دامغان:

۱۵خانه ورزش روستایی در دامغان ساخته می‌شود

۱۵خانه ورزش روستایی در دامغان ساخته می‌شود

دامغان_ رئیس اداره ورزش و جوانان دامغان، با بیان اینکه ۱۵ خانه ورزش روستایی در این شهرستان در دست‌ساخت است، گفت: سه خانه ورزش طی ایام دهه فجر افتتاح شد.

ساسان معین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵ خانه ورزش روستایی دامغان بااعتبار ۱۵۰ میلیون تومان در دست احداث است، تأکید کرد: سه خانه ورزش بااعتبار ۳۰ میلیون تومان در ایام الله دهه فجر در کلاته ملا، حداده و مومن آباد به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: خانه‌های ورزش روستایی باهدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه ورزش روستایی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و بانوان، تجهیز و افتتاح می‌شود.

رئیس ورزش و جوانان استان سمنان اضافه کرد: در این شهرستان سه پروژه مهم ورزشی شامل سالن چندمنظوره البرز شرقی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سالن ورزشی شهر دیباج با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و زمین چمن مصنوعی شهر کلاته رودبار در دست اجرا است که برای آن‌ها دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان اعتبار تاکنون هزینه شده است.

معین با بیان اینکه ۳۸ هئیت ورزشی در دامغان فعالیت دارند، گفت: چهار هزار نفر در این شهرستان بیمه شده ورزشی هستند.

کد مطلب 4529059

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