به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر امروز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان سراب با تاکید بر اینکه دشمن فشار اقتصادی می آورد و می خواهد در داخل کشور اختلاف افکنی کند، افزود: مسئولان آمریکایی اعلام می‌ کنند که قصد آنها بر هم زدن وضعیت داخل کشورمان است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه آشوب سازی داخلی را داد، گفت: دنبال حاشیه‌ها نباشیم، باید ید واحدی باشیم و همانطوری که وحدت و ید واحد بودن در جنگ باعث پیروزی ما شد اکنون نیز باید مسائل حاشیه ‌ای را کنار بگذاریم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه در اوایل پیروزی انقلاب آمریکایی ‌ها به دنبال کودتا بودند، گفت: در آن زمان همدلی مردم و ذکاوت امام (ره) جلوی آن را گرفت، اما آن‌ها دست برنداشتند و دنبال به هم ریختن کشور رفتند.

وی افزود: دشمن می خواهد آرامش را در کشور از بین ببرد، انسان انقلابی باید مقابل اینگونه مسائل ایستادگی کند و مسائل اصلی کشور را بشناسد.

دشمن انرژی اتمی را سیاسی کرد تا از توسعه ایران جلوگیری کند

رئیس مجلس با بیان این که همان‌ هایی که ما را تهدید کرده و حرف می ‌زنند جرات نمی‌کنند کاری کنند، گفت: ایستادگی ملت در زمان جنگ کشور را در برابر جنگ دیگری بیمه کرد که این نیز نتیجه تحمل شرایط و فداکاری‌ ها است.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ نیز استراتژی آمریکا به هم ریختن آرامش مردم ایران بود، گفت: امام خمینی(ره) سپاه و بسیج را ایجاد کردند چون شیطنت ‌های دشمن را برای به هم ریختن کسور لمس می‌ کردند.

وی با تأکید بر اینکه آمریکایی ‌ها جنگ را راه انداختند ولی امام خمینی (ره) هدف ‌گذاری کردند که همه حواس ‌ها به جنگ باشد، افزود: زمانی که باید تمامی حواس‌ ها به جنگ بود، بنی صدر و عده‌ای در داخل کشور ماجراجویی می ‌کردند تا جایی که امام به آنها نهیب می ‌زد.

لاریجانی با اشاره به اینکه با هدایت های امام راحل و وحدت مردم در جنگ تحمیلی پیروز شدیم، گفت: ۲۰۰ هزار نفر شهید دادیم و ضررهای بسیاری به ما وارد شد ولی در کنار آن دستاورد مهمی همچون استقلال را به دست آوردیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه ایستادگی و مقاومت ملت باعث شد دشمنان جرأت تعرض به ایران را نداشته باشند، گفت: دشمنان موضوع انرژی اتمی را سیاسی کردند تا از توسعه ایران جلوگیری شود و نگذارند ایران در شرایط مختلف موفق شود.

وی با اشاره به اینکه حالا با همه دشمنی ها و توطئه ها انقلاب اسلامی درحال رسیدن به چهلمین سال پیروزی خود است، گفت: امیدواریم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شاهد جهش در تولید و بهبود شرایط باشیم.

رئیس مجلس به موضوع گرانی ها نیز اشاره کرد و افزود: مشکل گرانی برطرف می‌شود و در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری‌ هایی صورت گرفته و هدف ما این است که به بخش تولید کمک کنیم.

وی گفت: بدون شک فراهم کردن شرایط روان برای سرمایه‌ گذاری باعث تولید و اشتغال می‌ شود. فضای سرمایه‌ گذاری باید تسهیل شود و تردید نکنید که مسئولین کشور مصمم هستند مشکلات کشور را برطرف کنند.