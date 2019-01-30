کالای قاچاق یک میلیاردی در مرند کشف و ضبط شد

کاظم دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش یامچی شهرستان مرند، امروز در جریان کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۳۰ توب البسه خارجی، ۵۲ دست سرویس چینی، ۳ هزار و ۳۵۰ عدد لوازم یدکی خودرو، کیف زنانه، لوازم آرایشی و... کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به ارزش ریالی این محموله خاطرنشان کرد: این محموله کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.

دهقانی در پایان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

گفتنی است، شهرستان مرند سال گذشته رتبه اول استان در زمینه کشف کالای قاچاق را کسب کرده بود.