عملیات تثبیت اراضی ملی غرب مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید موسوی با بیان اینکه پروسه عملیات تثبیت نقشه های حدنگاری اراضی ملی حدود یک ماه به طول می انجامد اظهار داشت: این عملیات در محل اداره ثبت و اسناد در شهرستان نور و به نمایندگی از اداره کل ثبت اسناد استان است.

وی گفت : در حال حاضر سطحی معادل ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستانهای تنکابن، رامسر، عباس آباد، کجور، کلاردشت، نوشهر و چالوس در این عملیات پیش بینی شده است که تا یک ماه آینده این سطح قابل افزایش است.

موسوی به مزایای این طرح را تثبیت قطعی مالکیت دولت بر انفال، جلوگیری از تجاوز و تصرف غیر قانونی به اراضی ملی تسریع بخشیدن به روند پاسخگویی به استعلامات و اثر بخشی مثبت به حقوق متقابل بین دولت ومردم برشمرد و پیش بینی کرد:در این عملیات و در زمان یک ماهه پیش رو حدود ۸۰ درصد از اراضی ملی و جنگلی حوزه منابع طبیعی غرب استان در بانک اطلاعات کاداستر استان مازندران تثبیت شود.

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی نوشهر همچنین گفت: در برنامه پیش رو برای اولین بار نقشه جات اراضی ساحلی در کل استان به صورت پایلوت در منطقه غرب مازندران وارد بانک کاداستر ثبت خواهد شد.