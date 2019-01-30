انتظار ایران اقدامات عملی اروپا درباره برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی که به منظور رایزنی های سیاسی وارد صوفیا شده است، امروز در دیدار با آقای آنجل جامبازکی نماینده بلغارستان در پارلمان اروپا اظهار داشت: برجام به دلیل سیاست های آمریکا در خطر است ما از موضع سیاسی اروپا در حمایت از برجام تقدیر می کنیم اما انتظار اقدامات عملی از اروپا داریم. ما طبق تایید آژانس به تمامی تعهدات خود در این زمینه پایبند بوده ایم.

عراقچی در خصوص اجلاس ورشو اظهار داشت: آمریکا چون نتوانست به اهداف خود علیه ایران در سازمان ملل دست یابد تلاش کرده است تا ائتلافی جدید علیه ایران را خارج از سازمان ملل متحد شکل دهد و کشورهای اروپایی باید در این خصوص هوشیار باشند.

در این دیدار آنجل جامبازکی نیز اظهار داشت: منافع اروپا ایجاب می کند که از توافق هسته ای دفاع کند. ایران کشوری با ثبات در منطقه است و روند حمایت از توافق هسته ای باید ادامه یابد.