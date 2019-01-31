خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از اقداماتی بود که در بسیاری از استان‌های کشور تغییر و تحولات خوبی در رده‌های مختلف به ویژه رده مدیران ارشد استان‌ها ایجاد کرد.

در استان یزد که دولت یازدهم و دوازدهم، دو استاندار بازنشسته را به کار گرفته بود، اجرای این قانون مورد استقبال مردم قرار گرفت، مردمی که سال‌ها از بومی نبودن استانداران خود گلایه داشتند اما گزینه بومی یا غیربومی بودن استاندار هرگز در انتخاب هیئت دولت مدنظر قرار نگرفت.

۲ استاندار قبلی یزد از مسن‌ترین استانداران کشور بودند

در دولت یازدهم، سیدمحمد میرمحمدی که به لحاظ سنی، مسن‌ترین استاندار کشور بود در استان یزد سکان مدیریت را به دست گرفت و بعد از کنار رفتن او، محمود زمانی قمی که پیش از یزد، استاندار استان مرکزی بود، باز هم به عنوان یکی از مسن‌ترین استانداران کشور بر مسند استانداری یزد نشست.

صرف‌نظر از عملکرد این دو استاندار، مردم یزد که از پروازی بودن مدیران خود گلایه داشتند، به طرق مختلف خواستار انتصاب استانداری بومی بودند اما صدای آنها در آن دوران هرگز به گوش هیئت دولت نرسید.

وقتی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به مرحله اجرا درآمد، محمود زمانی قمی نخستین فردی که در استان یزد به این قانون احترام گذاشت و از سمت خود کناره گرفت.

استاندار فعلی گزینه جوانی که میانگین سنی مدیران استان را کاهش داد

استان یزد مدتی طولانی با سرپرستی معاون وی، محمدعلی طالبی اداره شد اما سرانجام پس از حضور استانداران مسن، پروازی و غیربومی، محمدعلی طالبی به عنوان فردی بومی و جوان برای یزد انتخاب شد و شاید بتوان گفت که انتخاب او، میانگین سنی مدیران استان یزد را کاهش داد.

پس از آن تغییر و تحولات در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سطح استان یزد در حد مشاوران استاندار بود و اگر فردی در این راستا از کار خود کنار رفت، در رده‌های پایین‌تری بود که البته تاکنون آماری از آنها اعلام نشده است.

احتمال بازنشستگی دو مدیر دیگر در استان یزد

برخی مدیران از جمله مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی یزد نیز بر اساس سنوات خدمتی از مدیران بازنشسته هستند و حداقل ۱۰ سال است در مسند مدیریت هستند اما علت ادامه فعالیت‌ آنها مشخص نیست و نمایندگان مجلس نیز پیگیری در زمینه اجرای این قانون نداشته‌اند.

البته بر اساس قانون، کارمندان دولت می‌توانند در مشاغل تخصصی تا ۳۵ سال سابقه خدمت تا سن ۶۵ سالگی داشته باشند و موضوع بازنشستگی برخی مدیران استان توسط خبرگزاری مهر از سازمان بازرسی استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان بازرسی در حال بررسی

حجت‌الاسلام علی‌اکبر طالبی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: برخی پرونده‌ها در دست بررسی است اما هنوز وضعیت بازنشسته بودن یا نبودن آنها مشخص نیست و فعلا مطلب مستندی برای ارائه به رسانه‌ها ندارم.

بقیه مدیران استان دارای میانگین سنی پایین‌تری هستند بنابراین نمی‌توانند در زمره مدیران بازنشسته باشند اما به نظر می‌رسد تقریبا در همه ادارات یزد مشاوران و معاونان بسیاری به‌رغم بازنشستگی همچنان قانون را دور زده و به نحوی مشغول به کار هستند یا حداقل مدتی دیگر، مشغول به کار خواهند بود.

وضعیت رؤسای هیئت‌های ورزشی مشخص نیست

اما در این میان وضعیت رؤسای هیئت‌های ورزشی یزد مشخص نیست بر این اساس تعدادی از هیئت‌های ورزشی با مدیران بازنشسته اداره می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قانون در این زمینه اشاره مشخصی نداشته و ما نیز هنوز تکلیف خود را نمی‌دانیم که آیا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شامل هیئت‌های ورزشی نیز می‌شود یا خیر.

مسعود شریعتی عنوان کرد: رؤسای برخی هیئت‌ها بازنشسته هستند و رؤسای برخی دیگر نیز با اتمام دوره مدیریت خود، در انتظار اعلام صریح قانونی هستند تا اگر اشتغال آنها منعی ندارد، در انتخابات هیئت شرکت کنند.

در برخی استان‌ها هیئت‌های ورزشی از اجرای این قانون مستثنی شده‌اند اما در یزد هنوز تکلیف مشخص نشده است.

استاندار سابق یزد شاخص‌ترین مدیری که قانون در مورد او اجرا شد

نماینده گسترده‌ترین حوزه انتخابیه کشور در مورد روند اجرای منع به کارگیری بازنشستگان در استان یزد به خبرنگار مهر گفت: این قانون از مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم بود و به نظر می‌رسد اجرای آن سرعت خوبی داشته است.

محمدرضا صباغیان با بیان اینکه بخشی از این قانون نیز هنوز اجرا نشده است و در استان یزد نیز به احتمال زیاد به طور کامل اجرایی نشده، افزود: تاکنون فعلا استاندار یزد شاخص‌ترین گزینه‌ای است که این قانون در مورد آن اجرا شده است.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس بیان کرد: نحوه و روند اجرای این قانون در استان یزد نیازمند بررسی است و نمایندگان مجلس در استان، پیگیر هستند.

نمایندگان پیگیر اجرای قانون باشند

بر خلاف سایر استان‌ها که به نظر می‌رسد برخی مدیران آنها به طور مشخص قانون را دور زده و هنوز مشغول به کار هستند، در استان یزد اجرای این قانون توسط مدیر ارشد وقت، رضایت مردم را به دنبال داشت و امید می‌رود نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قانون، پیگیری‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

همچنین این امید وجود دارد که نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل آمار بازنشستگانی که این قانون را در استان اجرا کرده‌اند، اعلام کنند زیرا اکنون از دیدگاه مردم استان، استاندار سابق تنها گزینه‌ای است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مورد او اجرا شده است.