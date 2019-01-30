جهانگیری درگذشت محمدنبی حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در پیامی درگذشت محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت اسحاق جهانگیری آمده است: درگذشت مرحوم حاج محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتفه اسلامی موجب تاسف و تاثر شد.

در پیام معاون اول رییس جمهوری آمده است: مرحوم حبیبی از چهره های انقلابی و مبارز در دوران ستم شاهی بود که پس از انقلاب اسلامی نیز در مسیر خدمت به انقلاب، نظام و مردم قرار داشت.

جهانگیری در پیام خود آورده است: این مصیبت را بستگان به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گویم و برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.