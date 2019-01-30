۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه چهارشنبه در نشست استاندار مازندران با رئیس بانک صنعت و معدن کشور اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید در کارگروه تسهیل مصوب شده است.

وی از تعامل و همکاری برخی بانک های استان و نگاه کارشناسانه آنان در حوزه های مختلف تقدیر کرد.

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با بیان اینکه دو هزار اشتغال در ۷۰ طرح نیمه تمام صنعتی و تولیدی پیش بینی شده است، اعتبار مورد نیاز با تکمیل آن را سه میلیارد تومان بیان کرد.

وی افزود: طرح بزرگ پتروشیمی با قابلیت پوشش نیمه شمالی کشور و دسترسی به بازار سی آی اس را پیش بینی کرده ایم و امیدواریم برای حمایت از این طرح، صنعت و معدن اقدام لازم داشته باشد.

محمدپور خواستار درنظرگرفتن شرایط آسانتری برای ارائه تسهیلات برای بازگشت واحدهای تکمیلی و واگذاری آن به سرمایه گذاران جدید شد.