  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

معاون استاندار مازندران:

۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران مصوب شد

۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران مصوب شد

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید برای حمایت از اشتغال و تولید در استان مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه چهارشنبه در نشست استاندار مازندران با رئیس بانک صنعت و معدن کشور اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید در کارگروه تسهیل مصوب شده است.

وی از تعامل و همکاری برخی بانک های استان و نگاه کارشناسانه آنان در حوزه های مختلف تقدیر کرد.

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با بیان اینکه دو هزار اشتغال در ۷۰ طرح نیمه تمام صنعتی و تولیدی پیش بینی شده است، اعتبار مورد نیاز با تکمیل آن را سه میلیارد تومان بیان کرد.

وی افزود: طرح بزرگ پتروشیمی با قابلیت پوشش نیمه شمالی کشور و دسترسی به بازار سی آی اس را پیش بینی کرده ایم و امیدواریم برای حمایت از این طرح، صنعت و معدن اقدام لازم داشته باشد.

محمدپور خواستار درنظرگرفتن شرایط آسانتری برای ارائه تسهیلات برای بازگشت واحدهای تکمیلی و واگذاری آن به سرمایه گذاران جدید شد.

کد مطلب 4529076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها