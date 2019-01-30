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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

استاندار آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی مهاجر فرست است/ ایجاد ۷۰۰۰ فرصت شغلی در استان

آذربایجان شرقی مهاجر فرست است/ ایجاد ۷۰۰۰ فرصت شغلی در استان

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی استانی مهاجر فرست است و با ایجاد اشتغال می توان این موضوع را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز چهارشنبه در جمع مردم و مسئولان سراب با قدردانی از مجریان طرح های نفلین سینیت سراب و راه آهن بستان آباد - سراب بر تسریع در اجرای این طرح ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه طرح نفلین سینیت سراب بیش از ۳۰ سال راکد مانده بود، افزود: این طرح از این به بعد با جدیت و عزم بیشتری اجرا می شود.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه این پروژه ۷هزار فرصت شغلی به عنوان فرصت راهبردی با بهره برداری از این طرح در آذربایجان شرقی ایجاد می کند، گفت: باید از این فرصت ها در استان به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه جمعیت بیشتر کشور در کلانشهرها متمرکز است، افزود: ۴۵ درصد جمعیت استان نیز در تبریز ساکن هستند، این استان مهاجر فرست بوده و مردم برای کار به استان های دیگر سفر می کنند دلیل این موضوع نیز سخت کوشی مردم برای تامین زندگی است.

وی اظهار داشت: باید سرمایه گذاری بیشتری در استان برای ایجاد اشتغال انجام شود.

ایرج ثقفی فرماندار سراب نیز در این جلسه گفت: ایستگاه قطار و طرح نفلین سینیت سراب طرح های خوبی برای پیشران توسعه منطقه و آذربایجان شرقی بوده و این طرح ها در منطقه تحرک ایجاد می کند و موجب رونق اقتصادی است.

کد مطلب 4529077

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