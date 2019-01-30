رهبر جلیقه زردهای فرانسه بدنبال پناهندگی در خارج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ماکسیم نیکول» از رهبران جنبش جلیقه زردها در فرانسه اعلام کرده که در صورتی که دولت این درخواست‌ها برای انجام برخی اصلاحات را مورد توجه قرار نخواهد، این کشور را ترک خواهد کرد.

این عضو جنبش جلیقه زردها گفته است که بدنبال پناهندگی در کشوری دیگر است و به همین خاطر از اعضای سازمان ملل درخواست کمک برای بدست آوردن پناهندگی دارد.

هفته گذشته ماکسیم نیکول در جریان اعتراضات بازداشت شد، اگرچه او کمی بعد آزاد شد.

اوایل این هفته، پلیس فرانسه در واکنش به ادامه اعتراضات جلیقه زردها علیه نظام سرمایه‌داری باردیگر به خشونت متوسل شد و ضمن سرکوب معترضان با باتوم، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرده است.

اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه که از اواخر سال میلادی گذشته در این کشور آغاز شد، همچنان ادامه دارد و معترضان اعلام کرده‌اند دولت به خواسته‌های آنان بی‌توجه است.