به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان اعتبارات پروژههای دهه فجر سال ۹۷ از رشد ۱۹۸ درصدی نسبت به دهه فجر سال ۹۶ برخوردار است، افزود: در دهه فجر امسال در مجموع ۶۲۰ پروژه با اعتبار هزار و ۱۷۴۹ میلیارد تومان اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه اغلب پروژههای قابل افتتاح از مجموع طرحهای آغاز شده در یازدهم دوازدهم است، ادامه داد: پروژههای دهه فجر امسال ۱۳۲۴ اشتغال مستقیم و ۳۳۱۰ اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد که توسط کمیته رصد اشتغال در استان ارزیابی و بررسی خواهد شد.
حقیقی افزود: درصدی از پروژههای دهه فجر امسال توسط بخش خصوصی اجرا میگردد که نشان دهنده فراهمسازی بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی در استان است.
استاندار زنجان گفت: از طرحهای قابل بهره برداری در دهه فجر امسال ۱۷۱ پروژه با ۶۱۳ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و ۴۹ پروژه با ۱۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار در حوزه اقتصادی است.
حقیقی با اشاره به اینکه تنها نیم درصد از مجموع پروژههای دهه فجر امسال مربوط به آغاز عملیات اجرایی طرح ها است افزود: در دهه فجر امسال ۳ پروژه کلنگ زنی میشود.
وی ادامه داد: از مجموع ۶۲۰ پروژه قابل بهره برداری برای هزار و ۳۲۴ نفر بهصورت مستقیم و بیش از ۳ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
استاندار زنجان با بیان اینکه ۶۵ درصد از این پروژهها توسط بخش خصوص عملیاتی شده است گفت: با توجه به این موضوع، استان زنجان مکان خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
حقیقی حضور استاندار و مدیران کل در مراکز بخشهای شهرستانها، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، نشست با گروهها، احزاب و اقشار مؤثر، آغاز عملیات اجرایی بازگشایی محور شرقی تیپ ۳۶ زنجان از برنامههای دهه فجر در استان زنجان عنوان کرد و گفت: آغاز عملیات اجرای پروژه سبزه میدان با کاربری فرهنگی و اجتماعی، ادامه توسعه عملیات بیمارستان ولیعصر (عج) ، انتخاب ۴۰ پروژه محوری از طرحهای نیمه تمام استان برای اتمام، احیای بافت فرسوده پنج شهر زنجان، ابهر خرمدره، قیدار و سلطانیه در ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد شهرک آیتی و برق و الکترونیک در زنجان از مهمترین پروژههای استان زنجان در دهه فجر از دیگر برنامههای مهم دهه فجر است.
وی با بیان اینکه همزمان با ایام دهه فجر مدیران استان از خانواده ۲ هزار و ۹۶۵ شهید استان دیدار خواهند کرد، گفت: این دیدارها از ۱۰ روز مانده به ایام مبارک دهه فجر آغاز شده و تا ۱۰ روز بعد از این ایام نیز ادامه خواهد داشت.
استاندار زنجان با بیان اینکه لایحه افزایش اعتبارات عمرانی استان زنجان در دست پیگیری است، گفت: استان زنجان در اشتغال بخش صنعت با کشور برابری دارد و در این زمینه بیشتر تاکید داریم که واحدها در راستای توسعه فعالیت داشته باشند.
حقیقی با اشاره به اینکه در حوزه خدمات استان زنجان ۲۷ درصد از نرم کشوری پایینتر است، گفت: در تلاش هستیم که سهم اشتغال استان از بخش خدمات افزایش پیدا کند.
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