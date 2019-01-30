بولتون: با مافیای مادورو معامله نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: توصیه من به بانک‌داران، کارگزاران، تجّار و دیگران در این حوزه این است: با طلا، نفت یا دیگر کالاهای ونزوئلایی که توسط مافیای مادورو از مردم ونزوئلا ربوده شده معامله نکنید.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون توجه به منشور ملل متحد در الزام به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها در این خصوص گفت: ما آماده ادامه اقدامات هستیم.

این درحالیست که آمریکا پیشتر با دخالت در امور داخلی ونزوئلا در خصوص مداخله نظامی در این کشور مستقل هشدار داده بود.